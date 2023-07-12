Министр обороны Великобритании фразой: «Мы — не Amazon», ответил на требования Украины по оружию

Киеву следует больше благодарить страны Запада за поставки вооружения. Об этом в среду, 12 июля, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес на брифинге на полях саммита НАТО в Вильнюсе, передает британская газета The Guardian.

«Знаете, мы не Amazon. Я сказал им [украинцам] это в прошлом году, когда проехал 11 часов, чтобы получить список [вооружений]», — поделился глава военного ведомства Великобритании.



Также Уоллес заявил, что граждане стран Запада хотят «видеть толику благодарности», потому что для передачи Киеву оружия иногда приходится странам жертвовать своими собственными запасами, а иногда «убеждать законодателей на Капитолийском холме в Америке».

