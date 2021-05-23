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Глава британского Минобороны: Россия — это угроза номер один

Министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес заявил, что Россия — противник, который представляет «угрозу номер один» для Великобритании.

Как передаёт 23 мая ТАСС, в опубликованном в субботу интервью газете The Sunday Telegraph Уоллес сказал: «Мы попытались [осуществить] деэскалацию, мы испробовали [различные] методы, но в настоящий момент, пока Россия не изменит свое поведение, довольно сложно понять, куда мы движемся».

Также он отметил активность российских военных у британских границ. «Нас регулярно посещают сующие свой нос российские корабли, нас регулярно посещает большое количество российских военных кораблей, — утверждал глава британского Минобороны. — Мы видели российскую подводную лодку в Ирландском море, которую, как мне кажется, мы не видели в течение очень долгого времени».

По информации The Sunday Telegraph, с 2013 года британские ВМС зафиксировали 150 боевых единиц российского ВМФ.

Посольство РФ в Великобритании ранее отмечало, Великобритания стала часто ссылаться на якобы существующую российскую угрозу, чтобы оправдать увеличение оборонного бюджета.

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Комментарии (2)

Бывший Патриот
не знаю как у вас там в Англии, а у нас Россия угроза для самой России это факт, каждый день вымирает население маленького городка, так что успокойтесь там в Британии, не до вас
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