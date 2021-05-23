Глава британского Минобороны: Россия — это угроза номер один

Министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес заявил, что Россия — противник, который представляет «угрозу номер один» для Великобритании.



Как передаёт 23 мая ТАСС, в опубликованном в субботу интервью газете The Sunday Telegraph Уоллес сказал: «Мы попытались [осуществить] деэскалацию, мы испробовали [различные] методы, но в настоящий момент, пока Россия не изменит свое поведение, довольно сложно понять, куда мы движемся».



Также он отметил активность российских военных у британских границ. «Нас регулярно посещают сующие свой нос российские корабли, нас регулярно посещает большое количество российских военных кораблей, — утверждал глава британского Минобороны. — Мы видели российскую подводную лодку в Ирландском море, которую, как мне кажется, мы не видели в течение очень долгого времени».

