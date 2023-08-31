Социальная аптека загорелась в Автово. Огонь вспыхнул на складе

Ревизия и уборка ждёт сотрудников аптеки в Кировском районе Петербурга 31 августа. Вскоре после начала работы там случился пожар.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, два расчёта летели на улицу Маршала Говорова, 14, в 9:20. По данным открытых источников, на первом этаже дома находится сетевая социальная аптека «Столички», рабочий день которой начинается с 8 часов утра.



Пламя вспыхнуло в складском помещении площадью 20 квадратных метров. В ведомстве уточнили, что обгорели три «квадрата» обстановки, сведения о пострадавших не поступали.

