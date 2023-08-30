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    Богомаз: над Брянском сбили еще два беспилотника самолетного типа

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    9 комментариев

    Два украинских БПЛА самолетного типа сбили около 22:00 мск над Брянским районом, 30 августа сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

    «Силами ПВО была пресечена атака украинских террористов», — написал Богомаз.

    По словам губернатора, пострадавших и разрушений нет. На месте уже работают оперативные и экстренные службы.

    Всего за один день Брянск атаковали шесть беспилотников.

    Ранее «Фонтанка» сообщала, что БПЛА повредил крышу местного управления СК, еще два утром пытались атаковать телебашню. Четвертый сбили ближе к полудню.

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    Комментарии 9

    Гость30 Авг 2023 в 23:01
    Кучно пошло...
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