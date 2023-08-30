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    «Всё в порядке!» Губернатор Ведерников проверил псковский аэропорт после атаки украинских дронов

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    Обследование гражданской инфраструктуры аэропорта Пскова завершили — он полностью готов к приему пассажиров. Аэропорт с четверга, 31 августа, продолжит работу в штатном режиме. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

    «Подведены итоги проверки состояния гражданской инфраструктуры аэропорта Пскова. Если коротко: всё в порядке!» — говорится в публикации.

    Глава региона поблагодарил все службы за оперативность.

    Ночью с помощью дронов самолетного типа были атакованы семь регионов России. Более тяжелая обстановка была в Пскове, а точнее, в районе аэропорта и аэродрома совместного базирования.

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    Михаил ВедерниковПсковская областьАтака украинских дронов
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