«Всё в порядке!» Губернатор Ведерников проверил псковский аэропорт после атаки украинских дронов

Обследование гражданской инфраструктуры аэропорта Пскова завершили — он полностью готов к приему пассажиров. Аэропорт с четверга, 31 августа, продолжит работу в штатном режиме. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«Подведены итоги проверки состояния гражданской инфраструктуры аэропорта Пскова. Если коротко: всё в порядке!» — говорится в публикации.



Глава региона поблагодарил все службы за оперативность.



Ночью с помощью дронов самолетного типа были атакованы семь регионов России. Более тяжелая обстановка была в Пскове, а точнее, в районе аэропорта и аэродрома совместного базирования.