    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Дождь

    Ощущается как 19

    3 м/с, вос

    757мм

    69%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd95.71eur103.48

    В Смольном раскрыли, сколько военнослужащих и детей участников СВО поступили в вузы Петербурга по отдельной квоте

    2420
    73 комментария

    В рамках отдельной квоты для военнослужащих и детей участников СВО в петербургские государственные вузы поступили более 800 человек, рассказали на совещании в Морском техническом университете 30 августа.

    В этом году по каждому из направлений 10% от числа бюджетных мест были выделены для поступающих по отдельной квоте. Большим спросом среди абитуриентов, зачисленных по этой льготной категории, пользовались технические специальности: их выбрали 299 выпускников.

    Также в петербургские вузы поступили более 100 абитуриентов из Мариуполя, причем больше половины из них — в Морской технический университет, рассказал Александр Беглов.

    «Все абитуриенты особых категорий — дети участников СВО, молодые люди из новых регионов России — уже зачислены на бюджетную форму обучения. С этими студентами вузы работают в индивидуальном порядке, помогают им организовать быт», — сообщил губернатор.

    Ранее «Фонтанка» уже рассказывала о том, как прошел прием в рамках отдельной квоты в вузах Петербурга. Часть абитуриентов едва набрали 120 баллов за три предмета, но были зачислены на бюджетные места.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ22
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 73

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    73
    close