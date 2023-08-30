В Смольном раскрыли, сколько военнослужащих и детей участников СВО поступили в вузы Петербурга по отдельной квоте

В рамках отдельной квоты для военнослужащих и детей участников СВО в петербургские государственные вузы поступили более 800 человек, рассказали на совещании в Морском техническом университете 30 августа.



В этом году по каждому из направлений 10% от числа бюджетных мест были выделены для поступающих по отдельной квоте. Большим спросом среди абитуриентов, зачисленных по этой льготной категории, пользовались технические специальности: их выбрали 299 выпускников.

Также в петербургские вузы поступили более 100 абитуриентов из Мариуполя, причем больше половины из них — в Морской технический университет, рассказал Александр Беглов.