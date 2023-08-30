Кинотеатральная Москва простилась с режиссером Глебом Панфиловым

Наталья Солженицына, Лия Ахеджакова, Карен Шахназаров, Александра Захарова, Марк Варшавер и многие другие — коллеги, друзья и родственники Глеба Панфилова, включая их с Инной Чуриковой сына Ивана, — пришли проводить режиссера в последний путь 30 августа.



Автора фильмов «В огне брода нет», «Начало», «Мать», «Романовы. Венценосная семья», «Иван Денисович» не стало 26 августа в возрасте 89 лет. В начале года умерла его жена, актриса Инна Чурикова. Рядом с ней на Новодевичьем кладбище Москвы он и обрел покой.

