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    Кино

    Кинотеатральная Москва простилась с режиссером Глебом Панфиловым

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    Наталья Солженицына, Лия Ахеджакова, Карен Шахназаров, Александра Захарова, Марк Варшавер и многие другие — коллеги, друзья и родственники Глеба Панфилова, включая их с Инной Чуриковой сына Ивана, — пришли проводить режиссера в последний путь 30 августа.

    Автора фильмов «В огне брода нет», «Начало», «Мать», «Романовы. Венценосная семья», «Иван Денисович» не стало 26 августа в возрасте 89 лет. В начале года умерла его жена, актриса Инна Чурикова. Рядом с ней на Новодевичьем кладбище Москвы он и обрел покой.

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    Как передает MSK1, место захоронения находится неподалеку от могил Владимира Меньшова, Василия Ланового и Михаила Жванецкого. Среди приславших венки — президент России Владимир Путин, коллективы Вахтанговского театра, Малого театра, «Мосфильм».

    Отпевание Глеба Панфилова проходило в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи у Новодевичьего монастыря.

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