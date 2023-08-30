Шведы всё: с генконсульства в Петербурге исчезли флаг и табличка

Флаг и герб сняли со здания шведского генконсульства на Малой Конюшенной улице в Петербурге, обратили внимание читатели «Фонтанки». Всё произошло стремительно.
«Час назад проходили мимо с коллегами на обед: консул и его коллеги у входа стояли, флаги еще были. С консулом просто лично знакома, потому знаю, как он выглядит», — удивилась читательница 30 августа.
Как писала «Фонтанка», последний день лета 2023 года завершит историю работы в Петербурге консульства Королевства Швеции, открытого после долгого перерыва в далеком 1972 году.
Решение о закрытии с 1 сентября Генерального консульства Швеции в Петербурге стало ответной мерой на высылку из Гетеборга российских дипломатов. Что говорил о решении шведский бизнес — читайте в материале «Фонтанки».