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    Похороны Евгения Пригожина

    Пробки растут у Серафимовского кладбища — предполагаемого места похорон Пригожина

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    Жители Приморского района Петербурга утром 29 августа встали в пробки.

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    «Перекрыто все движение: со стороны Богатырского, Липовой, Школьной, Полевой, Сабировской», — сообщает читатель «Фонтанки» Денис. «Школьная улица перекрыта гаишниками у Серебрякова переулка. Машины направляют в объезд по Дибуновской улице», — пишет читатель Александр. Плотную пробку наблюдает корреспондент «Фонтанки» на Богатырском проспекте. В «карман» у Серафимовского кладбища никого не пускают.

    «Фонтанка.ру»

    Серафимовское кладбище — одно из мест, где могут похоронить Евгения Пригожина и других погибших при крушении бизнес-джета в Тверской области. В ночь на 29 августа у всех входов на кладбище были выставлены наряды правоохранительных органов. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-репортаж.


    23 августа бизнес-джет Embraer Legacy, следовавший из Москвы в Петербург, разбился возле поселка Куженкино в Тверской области. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

    На борту разбившегося самолета находились 10 человек, включая основателя «ЧВК Вагнер» Евгения Пригожина, самого «Вагнера» Дмитрия Уткина и еще одного ключевого командира Валерия Чекалова с позывным Ровер. Все трое имеют звания Героев России. 27 августа СК сообщил, что завершено опознание с помощью ДНК-экспертизы. Найденные останки соответствуют списку пассажиров, который публиковала Росавиация.

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