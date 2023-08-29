Пробки растут у Серафимовского кладбища — предполагаемого места похорон Пригожина

Жители Приморского района Петербурга утром 29 августа встали в пробки.
«Перекрыто все движение: со стороны Богатырского, Липовой, Школьной, Полевой, Сабировской», — сообщает читатель «Фонтанки» Денис. «Школьная улица перекрыта гаишниками у Серебрякова переулка. Машины направляют в объезд по Дибуновской улице», — пишет читатель Александр. Плотную пробку наблюдает корреспондент «Фонтанки» на Богатырском проспекте. В «карман» у Серафимовского кладбища никого не пускают.
«Фонтанка.ру»
Серафимовское кладбище — одно из мест, где могут похоронить Евгения Пригожина и других погибших при крушении бизнес-джета в Тверской области. В ночь на 29 августа у всех входов на кладбище были выставлены наряды правоохранительных органов. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-репортаж.