Минобороны РФ: в Белгородской области сбит БПЛА самолетного типа

В ночь на вторник над Белгородской областью дежурными средствами ПВО был уничтожен беспилотник самолетного типа, сообщает 29 августа официальный телеграм-канал Минобороны РФ.



Напомним, Белгородская область с начала специальной военной операции регулярно подвергается обстрелам и ударам БПЛА. Так, утром в субботу еще один БПЛА самолетного типа был сбит над Шебекинским районом.



А 28 августа губернатор региона Вячеслав Гладков заявил о формировании уже второго полка территориальной обороны. К началу августа в регионе удалось набрать восемь батальонов территориальной обороны, это около трех тысяч человек.

