    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 16

    3 м/с, ю-з

    755мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd95.47eur103.24

    Минобороны РФ: в Белгородской области сбит БПЛА самолетного типа

    131
    1 комментарий

    В ночь на вторник над Белгородской областью дежурными средствами ПВО был уничтожен беспилотник самолетного типа, сообщает 29 августа официальный телеграм-канал Минобороны РФ.

    Напомним, Белгородская область с начала специальной военной операции регулярно подвергается обстрелам и ударам БПЛА. Так, утром в субботу еще один БПЛА самолетного типа был сбит над Шебекинским районом.

    А 28 августа губернатор региона Вячеслав Гладков заявил о формировании уже второго полка территориальной обороны. К началу августа в регионе удалось набрать восемь батальонов территориальной обороны, это около трех тысяч человек.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    БПЛАПВО Белгородская область
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close