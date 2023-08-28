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    После гибели восьми человек московском коллекторе в Госдуме хотят ввести штрафы для гидов-нелегалов

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    В России хотят ввести штрафы за незаконную работу гидов без аттестации — на федеральном уровне. Поправки в законодательство планируют внести в Госдуму уже этой осенью, сообщает 28 августа РИА Новости со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергея Кривоносова («Единая Россия»).

    После гибели людей в коллекторе Неглинки в Москве в Госдуме отказались от идеи законодательно разрешить экскурсии диггеров.

    «Рост популярности этого вида туризма может привести к печальным последствиям, что мы, как законодатели, безусловно, обязаны предотвратить», — цитирует агентство депутата.

    Кривоносов уточнил, что планирует доработать и заново внести на рассмотрение свой законопроект, который был внесен в Думу весной 2021 года, но возвращен на доработку. В первоначальном варианте за оказание туристических услуг без аттестата инструкторами-проводниками предлагалось штрафовать гидов на сумму от пяти до десяти тысяч рублей.

    В Петербурге, кстати, уже почти год как действует местный закон об аттестации гидов, «Фонтанка» писала об этом здесь. За непрохождение аттестации полагаются штрафы. Без сдачи квалификационных экзаменов работать можно было до 1 июля 2023 года.

    Теперь же гид, проводящий экскурсию без аттестата, должен заплатить штраф от 3 тысяч до 5 тысяч рублей. А должностным лицам, выпустившим экскурсовода на маршрут, грозит штраф от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. Юридическим лицам полагается наказание в размере от 15 тысяч до 30 тысяч рублей.

    Правда, кто именно должен ловить неаттестованных гидов и как вообще будет складываться судебная практика, пока не очень ясно.

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    Штрафы для гидовГосдума РФ
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    Комментарии 6

    Гость28 Авг 2023 в 19:16
    Для экстремальных видов туризма это решается не полным запретом частных гидов, а введением обязательного страхованием их ответственности. Для таксистов обязательное страхование их ответственности ввели, но не запретили же деятельность частных таксистов как таковую. В провинциальной России, вдали от больших городов, где не работают федеральные агрегаторы, промыщляют местные частные таксисты, извозчики, гиды. Если деятельность гида будет застрахована, то он в плохую погоду не потащит тургруппу в гору, зато туристы получат от страховой большую часть стоимости отмененного тура из-за плохой погоды (форс-мажора). Получат от страховой, а не возврат денег, которые они платили гиду (турфирме) за этот тур. Сейчас, когда туры не страхуются, им невыгодно отменять туры даже в плохую погоду. Ведь без страхования им нужно возвращать свои деньги за отмененный тур. Поэтому, они и ведут группы даже в плохую погоду, потому что не хотят возвращать деньги. И не страхуют свою ответственность
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