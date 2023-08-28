После гибели восьми человек московском коллекторе в Госдуме хотят ввести штрафы для гидов-нелегалов

В России хотят ввести штрафы за незаконную работу гидов без аттестации — на федеральном уровне. Поправки в законодательство планируют внести в Госдуму уже этой осенью, сообщает 28 августа РИА Новости со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергея Кривоносова («Единая Россия»).
После гибели людей в коллекторе Неглинки в Москве в Госдуме отказались от идеи законодательно разрешить экскурсии диггеров.
«Рост популярности этого вида туризма может привести к печальным последствиям, что мы, как законодатели, безусловно, обязаны предотвратить», — цитирует агентство депутата.
Кривоносов уточнил, что планирует доработать и заново внести на рассмотрение свой законопроект, который был внесен в Думу весной 2021 года, но возвращен на доработку. В первоначальном варианте за оказание туристических услуг без аттестата инструкторами-проводниками предлагалось штрафовать гидов на сумму от пяти до десяти тысяч рублей.
В Петербурге, кстати, уже почти год как действует местный закон об аттестации гидов, «Фонтанка» писала об этом здесь. За непрохождение аттестации полагаются штрафы. Без сдачи квалификационных экзаменов работать можно было до 1 июля 2023 года.
Теперь же гид, проводящий экскурсию без аттестата, должен заплатить штраф от 3 тысяч до 5 тысяч рублей. А должностным лицам, выпустившим экскурсовода на маршрут, грозит штраф от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. Юридическим лицам полагается наказание в размере от 15 тысяч до 30 тысяч рублей.
Правда, кто именно должен ловить неаттестованных гидов и как вообще будет складываться судебная практика, пока не очень ясно.