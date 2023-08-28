После гибели восьми человек московском коллекторе в Госдуме хотят ввести штрафы для гидов-нелегалов

В России хотят ввести штрафы за незаконную работу гидов без аттестации — на федеральном уровне. Поправки в законодательство планируют внести в Госдуму уже этой осенью, сообщает 28 августа РИА Новости со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергея Кривоносова («Единая Россия»).



После гибели людей в коллекторе Неглинки в Москве в Госдуме отказались от идеи законодательно разрешить экскурсии диггеров.



«Рост популярности этого вида туризма может привести к печальным последствиям, что мы, как законодатели, безусловно, обязаны предотвратить», — цитирует агентство депутата.

