Не экскурсия, а стендап. Зачем гидам аттестаты

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





26 октября экскурсоводы и гиды-переводчики получили первые удостоверения после прохождения аттестации — экзамена для работников отрасли, подтверждающего их профпригодность.

Пока аттестованных нашлось только трое, однако у остальных гидов выбора нет, иначе придется сворачиваться или искать лазейки. Но далеко не все экскурсоводы с новыми правилами согласны и намерены пополнять портфолио новой корочкой. Редакция «Фонтанки» узнала, как прошла первая аттестация и что планируют делать те, кто решил от нее отказаться.



С 1 сентября 2022 года в России вступили в действие новые изменения в Законе «О туристской деятельности в Санкт-Петербурге» об обязательной аттестации гидов-переводчиков и экскурсоводов. СПб ГБУ «Городское туристско-информационное бюро» уже начало принимать документы для сдачи экзамена. Ранее проверку на профпригодность проходили по желанию: одни экскурсоводы пополняли этим пунктом резюме, другие — продолжали работать без лишних формальностей, и никакие штрафные санкции их при этом не затрагивали.



Теперь за непрохождение аттестации полагаются штрафы, поэтому подготовиться придется: без сдачи квалификационных экзаменов работать можно до 1 июля 2023 года. При этом если экскурсовод или гид-переводчик ранее был в числе добровольцев-энтузиастов, от аттестации убежать всё равно не получится. Прежние аккредитованные удостоверения будут действительны только до 1 января 2024 года.



Экскурсии по Петербургу без профессионалов По новым правилам гид, проводящий экскурсию без аттестата, должен будет заплатить штраф от 3 тысяч до 5 тысяч рублей. А должностным лицам, выпустившим экскурсовода на маршрут, грозит от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. Юридическим лицам полагается наказание в размере от 15 тысяч до 30 тысяч рублей.

Правда, кто именно должен ловить неаттестованных гидов и как вообще будет складываться судебная практика, пока не очень ясно.

Независимые гиды и создатели авторских экскурсий и проектов новые порядки приняли далеко не радушно. Еще на момент рассмотрения нового закона экскурсоводы создали петицию «Спасем авторские экскурсии!», которую подписали 10,2 тыс. человек.



Введение обязательной аттестации — не новость для гидов, которых запугивали экзаменами давно. «Я больше 10 лет руковожу экскурсионным проектом, который занимается неформальными пешеходными экскурсиями. И первый раз на тему экзаменов я был в городском туристическом центре (на Сенной площади) на совещании 11 лет назад. Нам, творческим гидам, тогда объясняли, что если не пойдем на их курсы, то больше не сможем водить экскурсии. Потом они каждые пару лет устраивали такие совещания для руководства фирм», — рассказал Сергей Гончаров, автор неформальных путеводителей по Петербургу и основатель экскурсионного проекта «Ползком по Питеру».



Юлия Мезенцева, руководитель экскурсионного проекта «Москва, которой нет», считает, что ни один экзамен не поможет стать высококвалифицированным гидом. Аттестация, по ее мнению, должна быть добровольной, бессрочной и дающей право вести экскурсии на всей территории страны. Иначе она направлена не на улучшение качества, а на контроль над отраслью. За аттестацию в профессиональном сообществе выступают те, кто проводит экскурсии для приезжих, а гиды с углубленными экскурсиями для горожан и авторскими проектами изменениям не рады, поделилась Юлия Мезенцева.



Кроме того, для туристической отрасли Петербурга может появиться новая угроза — уход профессионалов, для которых гид — профессия не основная.

«Безусловно, люди, которые не будут проходить аттестацию, есть: в основном это искусствоведы, историки, журналисты, архитекторы, реставраторы, специалисты по истории железнодорожного дела — у них у всех есть основная работа, и экскурсии они делали для души, для того чтобы познакомить аудиторию со своими исследованиями и открытиями. Теперь, получается, чтобы показать, например, модерн в Саратове, надо пройти там аттестацию. Того, что ты признанный специалист по модерну и написал кучу статей, по которым ведут другие, недостаточно. Конечно, можно сказать, что это отдельные высоколобые представители, но ведь именно они и задавали высокую планку. И их уход, на мой взгляд, абсолютная потеря», — считает Юлия Мезенцева.



Против обязательной аттестации и в Союзе экскурсоводов России. «Члены Союза не поддерживают создания препятствий для осуществления экскурсионной деятельности, в том числе таких, как обязательность аттестации, обусловленность аттестации получением дополнительного образования, необходимость регулярной переаттестации, региональные ограничения права на проведение экскурсий, местный протекционизм и так далее», — говорится в седьмом пункте декларации объединения.

«Закон суров, но он закон»



Ответственные за разработку квалификационного экзамена же убеждены, что новые требования к экскурсоводам пойдут на пользу и отрасли, и городу. «Я думаю, что количество желающих работать на улицах и площадях города от нашей новой процедуры обязательной государственной аттестации не уменьшится, а вот качество экскурсионного обслуживания, несомненно, повысится», — отметила на церемонии вручения удостоверений первопроходцам Наталья Гаршина, председатель аттестационной комиссии.



Она подчеркнула, что пока желающих попытать силы немного (ее слова подтвердили экскурсоводы на мероприятии в количестве трех штук), однако Наталья Гаршина отметила, что бояться гидам нечего: «Те вопросы, 30 билетов, предложенные первым испытуемым, у них не вызвали такого стресса, как у экспертного сообщества, и они с блеском ответили на эти вопросы».



В комитете по развитию туризма Петербурга с восторгом аттестационной комиссии согласны: еще прежняя система проверки экскурсоводов показала «очень неплохой результат» и вызвала ажиотаж и среди самих работников отрасли. В Петербурге около 7 тысяч добровольно аккредитовавшихся экскурсоводов, а это рекорд среди всех субъектов РФ, отметил председатель комитета Сергей Корнеев.

При этом новый закон прошел долгий и тернистый путь. Он был внесен в работу в правительство в 2012 году, а приняли его только в 2022 году. О необходимости аттестации 10 лет спорили и продолжают спорить, однако несогласные в профессиональном сообществе препятствием не стали. «Закон суров, но он закон. Закон принят, мы его реализуем», — заявил Сергей Корнеев.



«Ласточкино гнездо очень любил А. С. Пушкин. Настолько, что посвящал ему стихи»



На церемонии корреспондент «Фонтанки» пообщался с тремя счастливчиками, которым удалось заполучить заветное удостоверение. Первопроходцы новому званию рады: ждут доверия от гостей города и ухода непрофессионалов с рынка.

«Самое главное, теперь мы будем работать на законных основаниях и не бояться, что нас начиная с 2024 года оштрафуют за то, что мы нелегальные экскурсоводы. Нужно работать законно, в правовом поле», — поделилась одна из экскурсоводов, Анна Сироткина.

Другой обладатель удостоверения — Максим Кузнецов подчеркнул, что сомнений в том, стоит ли проходить аттестацию, «абсолютно не было». Квалификационный экзамен для него прошел «достаточно гладко», хоть и без волнения не обошлось, потому что пришлось готовиться. Однако от новых требований гид ждет того, что доверия от гостей будет больше, а на рынке аккредитованным будет проще. «Я думаю, что в какой-то степени на первом периоде выиграют те, кто прошел аккредитацию, как мне хочется надеяться», — считает Максим Кузнецов.



Система аттестаций может помочь и очистить Петербург от недостоверной информации и городских баек, по крайней мере, на экскурсиях. «Кто-то отсеется, потому что у нас очень много курсов сейчас, где месяц — и ты уже экскурсовод. Это не просто благоприятная, это нужная мера», — считает экскурсовод Ольга Голубева.



На наведение порядка в сфере экскурсионных услуг надеется и Анна Сироткина: в городе работает много людей, которые не прошли соответствующее обучение, но оттягивают поток туристов на себя.



«Очень много сказочников. Я могу пример из Крыма привести. Возле замка Ласточкино гнездо, который был построен только в начале ХХ века, стоял такой товарищ, который себя позиционировал как экскурсовод, и рассказывал туристам, что этот замок очень любил Александр Сергеевич Пушкин. Настолько любил, что посвящал ему стихи. Это притом что Пушкин посетил Крым в 1820 году, а замок был построен спустя 90 лет», — рассказала она.

При этом независимые гиды убеждены: аттестация никаких проблем не решает, а наоборот, усложняет работу. «[Обязательная аттестация], скорее, остановит развитие этой отрасли и отбросит нас всех лет на 20 назад. Многие из аудитории нашего проекта говорят, что просто вернутся к самостоятельному туризму», — поделилась Юлия Мезенцева.



Дело в том, что экскурсоводов в Петербурге много, конкуренция очень высокая, поэтому непрофессионалы отсеиваются сами по себе без помощи комитетов и экзаменаторов. «Если рейтинг у гида меньше 4,8 из 5, то к нему всё равно народ не запишется. У нас конкуренция почти нереальная. Эти истории пошли после случаев с гидами для китайцев, которые знали китайский, но не знали историю города. Китайцев сейчас в Питере нет, так что проблема решилась сама собой», — объяснил Сергей Гончаров.

Вопросов нет

При этом вопросы на квалификационном экзамене многих из профессионального сообщества смутили. Ранее «Фонтанка» уже писала о том, какие задания подготовили для петербургских экскурсоводов и гидов-переводчиков. Например, им пришлось узнать или освежить в памяти, сколько религиозных объединений Московского патриархата действуют в Петербурге и какое количество сточных вод города очищается канализационными сооружениями.

Руководитель проекта «Москва, которой нет» рассказала, что Союз экскурсоводов читал вопросы и писал по ним свои замечания: где-то допущены фактические ошибки, какие-то устарели или не имеют однозначно правильного ответа, какие-то излишни. «В целом, они вообще никак не могут определить уровень городского экскурсовода, возможно, приемлемы для тех, кто водит именно туристов, но, как я понимаю, и сторонники тоже оказались недовольны и изумлены», — считает Юлия Мезенцева.



Сергей Гончаров признался, что вопросы быстро просмотрел: на часть смог ответить, на часть — нет. Оказалось, что проблема не только в некорректно составленных вопросах и их содержании, но и в отсутствии разделения по темам: для гидов с авторскими специализированными экскурсиями многие из них просто неактуальны.

«Тут проблема была как на совещании 11 лет назад на Сенной, когда я еще был молодой, и еще штук 10 парней пришло, всем нам еще 30 не было. А все остальные — женщины за 45, профессиональные экскурсоводы, и говорили, что если без микрофона и не автобус или кораблик, то это вообще не экскурсия. И если не можете ответить на наши вопросы, то вы вообще не гиды. А я тогда был самым главным гидом по барам в стране и жутко хотел им свои вопросы задать по моей теме, но постеснялся», — рассказал Сергей Гончаров.

Причем даже те, кто аттестацию уже прошел, признаются, что система несовершенна. «Мне показалось, что по методике было слишком много вопросов таких, не очень понятных. Например, там три варианта ответа дается, и мне кажется, что они все подходят», — отметила Анна Сироткина.



Однако есть и те, кто считает, что к непонятному и непознанному стоит относиться как к возможности, а не как к проблеме. «Некоторые вопросы вызвали какое-то удивление, но любой вопрос — это побуждение к тому, чтобы узнать новое, даже если это, как кажется, не относится к делу, но лишних знаний не бывает», — отметил Максим Кузнецов, получивший удостоверение.

Спасительный ребрендинг

Однако выход для не желающих проходить процедуру аттестации всё же есть. Еще один из независимых экскурсоводов, Фёдор Погорелов, хоть и относится к новым требованиям «с восторгом» и считает, что «грамотно составленный список вопросов позволяет спасти туристов и горожан», от аттестации отказался. «Я принял тяжелое решение избежать аттестации, потому что, во-первых, недостаточно хорош; во-вторых, я переупаковал свой продукт и называю его теперь краеведческим стендапом. А времена, когда начнут лицензировать стендап, я надеюсь не застать или застать на другой планете», — шутит он.



Ребрендинг экскурсии в стендап, вероятно, действительно поможет избежать экзаменов. Стендап — это просто высказывание на заданную тему, а экскурсия — уже досконально выверенный текст, пояснил Фёдор Погорелов. Другие независимые гиды тоже не унывают: «До этого года из-за Airbnb мы все привыкли, что мы теперь проводим не «экскурсии», а «впечатления». Airbnb ушло с нашего рынка, но привычка у всех осталась. И если будем как-то по-другому называться, то уже не страшно и привычно», — рассказал Сергей Гончаров.



Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

