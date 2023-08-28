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    После многокилометровых пробок на «Сортавале» в районе Лосево временно убрали реверс

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    Огромные пробки, сковавшие трассу «Сортавала» в Приозерском районе Ленобласти в конце минувшей недели, побудили дорожников на время убрать тормозящий движение реверс. Но в ближайшие дни его введут снова — на время укладки асфальта.

    В понедельник, 28 августа, автомобилисты заметили, что на путепроводе через железную дорогу в районе Лосево нет реверсивного движения. На участке снят верхний слой асфальта, а ограждения и светофор убраны — «и все едет нормально». В пятницу и субботу, 25–26 августа, на этом участке трассы А-121 «Сортавала» из-за реверса многокилометровые пробки стояли до ночи.

    Как пояснили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на минувшей неделе подрядчик ООО «ЕвроТрансСтрой» отфрезеровал там изношенное асфальтобетонное покрытие на полосе в сторону Петербурга. Во время работ движение на путепроводе было организовано в реверсивном режиме со светофорным регулированием, а скорость была ограничена до 40 км/ч. В выходные из-за возросшей интенсивности движения и пробок, которые растянулись более чем на 12 километров, было решено открыть проезд по отфрезерованному покрытию.

    В ближайшие дни, 29–30 августа, на участке планируется уложить новую асфальтобетонную смесь. На время укладки и стабилизации смеси на участке снова введут реверсивное движение.

    «Мы понимаем, что трафик на дороге А-121 «Сортавала» очень высок и заторы неизбежны. Но без ограничений движения на этом путепроводе (который достался ФКУ Упрдор «Северо-Запад» в неудовлетворительном состоянии) ремонта не провести», — добавили в дорожном управлении, отмечая, что сейчас путепровод приводят в порядок после периода фактически «бесхозности».

    На мосту меняют деформационные швы и гидроизоляцию и восстанавливают защитный слой бетона. Верхний слой дорожного покрытия укладывают из литого асфальтобетона. Работы на участке начались 20 августа и продлятся до 5 октября.

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