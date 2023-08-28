После многокилометровых пробок на «Сортавале» в районе Лосево временно убрали реверс

Огромные пробки, сковавшие трассу «Сортавала» в Приозерском районе Ленобласти в конце минувшей недели, побудили дорожников на время убрать тормозящий движение реверс. Но в ближайшие дни его введут снова — на время укладки асфальта.



В понедельник, 28 августа, автомобилисты заметили, что на путепроводе через железную дорогу в районе Лосево нет реверсивного движения. На участке снят верхний слой асфальта, а ограждения и светофор убраны — «и все едет нормально». В пятницу и субботу, 25–26 августа, на этом участке трассы А-121 «Сортавала» из-за реверса многокилометровые пробки стояли до ночи.