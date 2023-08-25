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    Ночью не легче. В Лосево водители стоят в пробках из-за ремонта

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    Читатели «Фонтанки» снова сообщают о транспортных проблемах на Новоприозерском шоссе в районе Лосево.

    О том, что вечером в пятницу туда лучше не ехать, «Фонтанка» писала несколько часов назад. К 18.00 25 августа многокилометровый затор скопился на трассе А-121 в районе поселков Лосево, Саперное и Суходолье в Приозерском районе Ленобласти.

    Но тогда затор в большей степени сковывал движение на Петербург. Сейчас же картина обратная — труднее уехать в Приозерск.

    Фото: Яндекс. Карты
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    Причиной пробки стали дорожные работы. С 20 августа на путепроводе через железную дорогу «Лосево — Каменногорск» меняют мастичные деформационные швы и гидроизоляцию.

    Также там предстоит восстановить защитный слой бетона и уложить покрытие из литого асфальтобетона. На время работ на мосту организовано реверсивное движение со светофорным регулированием и ограничена скорость до 40 км/ч. Продлятся работы до 5 октября.

    Фото: Яндекс. Карты

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