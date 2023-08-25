Ночью не легче. В Лосево водители стоят в пробках из-за ремонта

Читатели «Фонтанки» снова сообщают о транспортных проблемах на Новоприозерском шоссе в районе Лосево.



О том, что вечером в пятницу туда лучше не ехать, «Фонтанка» писала несколько часов назад. К 18.00 25 августа многокилометровый затор скопился на трассе А-121 в районе поселков Лосево, Саперное и Суходолье в Приозерском районе Ленобласти.



Но тогда затор в большей степени сковывал движение на Петербург. Сейчас же картина обратная — труднее уехать в Приозерск.

