Едущие в Петербург застряли в глухой пробке на «Сортавале». Из города пока выехать проще

Поделиться Поделиться





Последняя пятница лета в начале часа пик пока не пугает водителей в Петербурге аномальными пробками. Выезды из города сравнительно свободны, и застрять можно разве что на КАД. А вот те, кто едет в Северную столицу по «Сортавале», неожиданно оказались в ловушке дорожных работ.

Многокилометровый затор скопился вечером 25 августа на федеральной трассе А-212 «Сортавала» в районе поселков Лососёво, Саперное, Суходолье и Громово в Приозерском районе Ленобласти, жалуются читатели «Фонтанки». По данным «Яндекс.Пробок», заторы скопились с обеих сторон перед мостом через железную дорогу на 76-м километре трассы. В сторону Петербурга пробка растянулась уже на 7 километров, в область — на четыре.

«Стоим уже час и 20 минут. Без суеты можно прогуляться в туалет, за грибами и ягодами», — комментируют водители в «Яндекс.Разговорчиках».

Фото: Читатель «Фонтанки» Фото: Читатель «Фонтанки» Фото: Читатель «Фонтанки» Фото: Читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Причиной пробки стали дорожные работы. С 20 августа на путепроводе через железную дорогу «Лосево — Каменногорск» меняют мастичные деформационные швы и гидроизоляцию. Также там предстоит восстановить защитный слой бетона и уложить покрытие из литого асфальтобетона. На время работ на мосту организовано реверсивное движение со светофорным регулированием и ограничена скорость до 40 км/ч. Продлятся работы до 5 октября.