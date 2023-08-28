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    Картаполов рассказал о работе над проектом закона о ЧВК

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    Работа над законопроектом о статусе частных военных компаний (ЧВК) в России продолжается, но на данный момент нет конкретных деталей. Об этом 28 августа заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в разговоре с агентством ТАСС.

    «Работа продолжается, но пока что-то конкретное говорить рано», — заявил Андрей Картаполов, уточнив, что у федеральных органов исполнительной власти есть несколько точек зрения по данному законопроекту.

    По его словам, сейчас законодателям принципиально важно найти место ЧВК в правовом поле.

    После попытки военного мятежа, которую предпринял глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, депутат Андрей Картаполов заявил, что Дума работает над документом, который должен узаконить частные военные компании в России.

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