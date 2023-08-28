За стрельбу из автомата в Ржевском лесопарке задержали помилованного после убийства

Трех человек задержали в Красногвардейском районе после стрельбы в Ржевском лесопарке. Один из них еще год назад отбывал большой срок по делу об убийстве.



В полицию очевидцы обратились накануне около шести вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 28 августа. Наряд нашел у дома 15 по Поперечной улице трех мужчин: именинника, которому как раз исполнилось 25 лет, 35-летнего любителя хаски и 25-летнего петербуржца.



Всех троих доставили в отдел полиции, но задержался там только последний. Именно в отношении него составили протокол о мелком хулиганстве.

