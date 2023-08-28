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    За стрельбу из автомата в Ржевском лесопарке задержали помилованного после убийства

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    Трех человек задержали в Красногвардейском районе после стрельбы в Ржевском лесопарке. Один из них еще год назад отбывал большой срок по делу об убийстве.

    В полицию очевидцы обратились накануне около шести вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 28 августа. Наряд нашел у дома 15 по Поперечной улице трех мужчин: именинника, которому как раз исполнилось 25 лет, 35-летнего любителя хаски и 25-летнего петербуржца.

    Всех троих доставили в отдел полиции, но задержался там только последний. Именно в отношении него составили протокол о мелком хулиганстве.

    Известно, что в июле 2022 года мужчина был помилован по делу об убийстве. В это же время глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин (погибший в августе 2023 года во время авиакрушения) ездил по российским колониям и набирал людей для участия в СВО. По истечении срока контрактов осужденные возвращались домой без отбывания срока.

    В отдел полиции привезли укороченный АК и два магазина к нему, а также охолощенный пистолет.

    По данным издания 47news, мужчина стрелял, распереживавшись после новостей о гибели Евгения Пригожина.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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