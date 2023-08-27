В Кремле прокомментировали сообщения об интервью Такера Карлсона с Путиным

В планах президента РФ Владимира Путина пока нет интервью с американским журналистом Такером Карлсоном. Об этом в воскресенье, 27 августа, «Фонтанке» сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока никаких интервью в планах нет», — ответил представитель Кремля на вопрос журналиста.

Ранее главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что экс-ведущий Fox News Такер Карлсон попросил об интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. «Он, кстати, очень просит интервью с Владимиром Путиным», — заявила она.