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    В Кремле прокомментировали сообщения об интервью Такера Карлсона с Путиным

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    В планах президента РФ Владимира Путина пока нет интервью с американским журналистом Такером Карлсоном. Об этом в воскресенье, 27 августа, «Фонтанке» сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Пока никаких интервью в планах нет», — ответил представитель Кремля на вопрос журналиста.

    Ранее главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что экс-ведущий Fox News Такер Карлсон попросил об интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. «Он, кстати, очень просит интервью с Владимиром Путиным», — заявила она.

    Прошедшей весной самого рейтингового телеведущего Fox News Такера Карлсона отстранили от эфира. Недавно журналист взял интервью у экс-президента США Дональда Трампа и опубликовал его в соцсетях. Сейчас оно набрало уже миллионы просмотров.

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