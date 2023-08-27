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    Симоньян: Такер Карлсон попросил об интервью с Путиным

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    Экс-ведущий Fox News Такер Карлсон попросил об интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщила главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире «России 1», передает РИА Новости.

    «Он, кстати, очень просит интервью с Владимиром Путиным. Если бы вдруг кто-то услышал и донес [эту информацию] до президента, было бы здорово», — рассказала Симоньян.

    Самого рейтингового телеведущего Fox News Такера Карлсона в апреле отстранили от эфира. Недавно журналист взял интервью у экс-президента США Дональда Трампа и опубликовал его в соцсетях. Сейчас оно набрало уже миллионы просмотров.

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