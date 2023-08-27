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    Курьер доставки против своей воли сыграл эпизодическую роль в боевике со стрельбой под Петербургом

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    45-летний житель Новогорелово, работающий доставщиком, явно не ожидал завершить свой день под пулями, но так вышло. Все благодаря незнакомцу, который запрыгнул в его автомобиль и сказал: «Жми!»

    Как стало известно «Фонтанке», накануне в одиннадцатом часу вечера в полицию позвонил мужчина и рассказал, как в селе Русско-Высоцкое к нему в автомобиль запрыгнул незнакомец, которого преследовали пятеро.

    Неизвестный попросил о помощи, в этот момент раздались выстрелы — одна пуля угодила в левое водительское стекло, вторая — в лобовое. Мужчина повез пассажира в частный сектор. По пути незнакомца забрали девушка и молодой человек на каршеринге. Курьер же остался в недоумении. Проводится проверка.

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