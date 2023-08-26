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    В Петербурге возбуждено уголовное дело после нападения на журналистку Al Jazeera у «ЧВК Вагнер Центра»

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    Мужчину, ударившего по голове журналистку международной телекомпании в Петербурге, ищут как подозреваемого в причинении побоев.

    Полицейский дознаватель из Невского района возбудил дело по статье 116 УК накануне, стало известно «Фонтанке» 26 августа. От рук неизвестного пострадала 41-летняя Рания Дриди.

    Корреспондентка Al Jazeera, освещавшая российско-украинский конфликт на арабском телевидении, в ночь на пятницу получила удар в висок у бизнес-центра на Зольной улице, на крыше которого ещё несколько месяцев назад красовалась вывеска «ЧВК Вагнер Центр». Полицейским она описала мужчину славянской наружности лет 30 на вид в чёрной куртке, который напал без каких-либо причин.

    В Александровской больнице женщине диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение. После оказания необходимой помощи её отпустили.

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    Нападение на журналистку Al Jazeera
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