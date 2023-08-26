В Петербурге возбуждено уголовное дело после нападения на журналистку Al Jazeera у «ЧВК Вагнер Центра»

Мужчину, ударившего по голове журналистку международной телекомпании в Петербурге, ищут как подозреваемого в причинении побоев.
Полицейский дознаватель из Невского района возбудил дело по статье 116 УК накануне, стало известно «Фонтанке» 26 августа. От рук неизвестного пострадала 41-летняя Рания Дриди.
Корреспондентка Al Jazeera, освещавшая российско-украинский конфликт на арабском телевидении, в ночь на пятницу получила удар в висок у бизнес-центра на Зольной улице, на крыше которого ещё несколько месяцев назад красовалась вывеска «ЧВК Вагнер Центр». Полицейским она описала мужчину славянской наружности лет 30 на вид в чёрной куртке, который напал без каких-либо причин.
В Александровской больнице женщине диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение. После оказания необходимой помощи её отпустили.