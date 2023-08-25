Вы видите это? Над Петербургом нависло страшное

Пасмурный день в Петербурге продолжается не менее темным вечером. Да, такой выдалась последняя летняя пятница. Один плюс — не жарко. Сейчас на улице
Гигантские черные тучи, нависшие над городом, видны и в центре, и на Васильевском острове, и в Пулково. По данным «Яндекса», дождя в ближайшие два часа не избежать, поэтому готовьте зонтики, если рискнете выйти на улицу. В центре пока еще сухо, а вот на юге и востоке уже капает.
Следить за ситуацией можно не только через свое окно, но и с помощью супервидовых камер «Фонтанки». Они показывают много и с самого лучшего ракурса.
Выходные же не приберегли для петербуржцев никаких погодных сюрпризов. Ливни обойдут город стороной, а еще будет тепло, но не слишком. Небольшие дожди, однако, не исключены. Подробнее о погоде на ближайшие дни читайте здесь.