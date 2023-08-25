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    Вы видите это? Над Петербургом нависло страшное

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    16 комментариев
    Фото: видовая камера «Фонтанки»
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    Пасмурный день в Петербурге продолжается не менее темным вечером. Да, такой выдалась последняя летняя пятница. Один плюс — не жарко. Сейчас на улице +21,7 градуса, но ветер делает свое дело.

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    Гигантские черные тучи, нависшие над городом, видны и в центре, и на Васильевском острове, и в Пулково. По данным «Яндекса», дождя в ближайшие два часа не избежать, поэтому готовьте зонтики, если рискнете выйти на улицу. В центре пока еще сухо, а вот на юге и востоке уже капает.

    Фото: Олеся Михайлова / «Фонтанка.ру»
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    Фото: Олеся Михайлова / «Фонтанка.ру»
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    Фото: читатель «Фонтанки» Константин
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    Фото: видовая камера «Фонтанки»
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    Следить за ситуацией можно не только через свое окно, но и с помощью супервидовых камер «Фонтанки». Они показывают много и с самого лучшего ракурса.

    Выходные же не приберегли для петербуржцев никаких погодных сюрпризов. Ливни обойдут город стороной, а еще будет тепло, но не слишком. Небольшие дожди, однако, не исключены. Подробнее о погоде на ближайшие дни читайте здесь.

    Фото: видовая камера «Фонтанки»
    Фото: Олеся Михайлова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Олеся Михайлова / «Фонтанка.ру»
    Фото: читатель «Фонтанки» Константин
    Фото: видовая камера «Фонтанки»

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    Комментарии 16

    Гость25 Авг 2023 в 20:44
    а бабах будет?
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