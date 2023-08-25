Ни гроз, ни жары. Выходные в Петербурге будут спокойными

Выходные не приберегли для петербуржцев никаких погодных сюрпризов. Ливни обойдут город стороной, а еще будет тепло, но не слишком.



Прогнозом на ближайшие дни с «Фонтанкой» 25 августа поделилась пресс-служба «Яндекс.Погоды». В субботу в Петербурге будет облачно с прояснениями, а воздух прогреется до +22 градусов. В воскресенье облаков будет больше, а дневная температура будет такой же — прохладным будет только утро с +14, а вечер порадует комфортными +19.

Впрочем, по данным главного синоптика города Александра Колесова, в воскресенье погода будет более капризной, чем в субботу: кое-где возможен дождь, хоть и недолгий.