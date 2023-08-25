«Я категорически их обоих предупредил». Лукашенко высказался о крушении самолета Пригожина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не давал гарантий безопасности Евгению Пригожину. Сам предприниматель об этом тоже не просил.

«Если прямо отвечать на этот вопрос: я и не должен обеспечивать безопасность Пригожина. Это во-первых. Во-вторых, никогда в таком ключе разговор и не шел», — сказал Лукашенко (цитата по БелТА).



Вопросы безопасности, по словам президента, затрагивались дважды. Первый раз, когда «Вагнер» шел на Москву, а второй, когда Пригожин приезжал к Лукашенко вместе с Дмитрием Уткиным.

