«Второго самолета Пригожина» не было. Эксплуатант борта RA-02748 заявил, что джет никогда не имел отношения к ЧВК

Второй бизнес-джет Embraer-135 с бортовым номером RA-02748, обсуждавшийся в контексте катастрофы самолета с Евгением Пригожиным, никогда не имел отношения к ЧВК «Вагнер». Такое заявление сделал эксплуатант судна — компания «Джетика». Официальное письмо 25 августа опубликовало издание Business FM.



В документе за подписью гендиректора компании Сергея Трифонова говорится, что джет с номером RA-02748 находится под управлением «Джетики».



«Воздушное судно, рег. номер RA-02748, совершало перелет по своему собственному графику, и ни сам самолет, ни его пассажиры не имеют отношения к ЧВК «Вагнер» и никогда не имели», — сказано в письме.

