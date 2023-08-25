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    Крушение самолета Пригожина

    «Второго самолета Пригожина» не было. Эксплуатант борта RA-02748 заявил, что джет никогда не имел отношения к ЧВК

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    Второй бизнес-джет Embraer-135 с бортовым номером RA-02748, обсуждавшийся в контексте катастрофы самолета с Евгением Пригожиным, никогда не имел отношения к ЧВК «Вагнер». Такое заявление сделал эксплуатант судна — компания «Джетика». Официальное письмо 25 августа опубликовало издание Business FM.

    В документе за подписью гендиректора компании Сергея Трифонова говорится, что джет с номером RA-02748 находится под управлением «Джетики».

    «Воздушное судно, рег. номер RA-02748, совершало перелет по своему собственному графику, и ни сам самолет, ни его пассажиры не имеют отношения к ЧВК «Вагнер» и никогда не имели», — сказано в письме.

    Накануне «Фонтанка» писала, что данный борт вылетел из Москвы в Баку.

    Вечером 23 августа бизнесджет Embraer Legacy Евгения Пригожина выполнял рейс Москва — Петербург и упал в Тверской области. СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». По официальным данным, Пригожин был на борту. 24 августа по этому поводу высказался Владимир Путин.

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