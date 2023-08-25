Крупнейший рыбокомбинат Петербурга признан банкротом

Крупнейший в Петербурге и на Северо-Западе рыбоперерабатывающий комбинат РОК-1 признали банкротом. По данным СПАРК, 24 августа на предприятии утвержден конкурсный управляющий, открыто конкурсное производство, результаты принятых мер рассмотрят 14 февраля 2024 года.



О том, что РОК-1 оказался на грани банкротства, «Фонтанка» писала в октябре прошлого года. Уже в тот момент директору завода Александру Старобинскому банкротство виделось наиболее вероятным завершением многолетней истории предприятия



Как отмечал Старобинский, он возглавил предприятие после смерти собственника и генерального директора Михаила Сошника. Вместе с заводскими мощностями в его руки перешли и долги в банках на общую сумму 3,8 миллиарда рублей, из них порядка 40% — в Сбербанке. Завод и его многочисленные дочерние предприятия брали кредиты на собственное развитие, но рассчитаться по ним не смогли. Сложности начались во время пандемии, после февраля 2022 года стало еще хуже. Однако до этого дела шли неплохо — судя по последним опубликованным данным, по итогам 2021 года, в сравнении с предыдущим периодом, выручка предприятия выросла до 7,2 миллиарда рублей, или на 19%, балансовая стоимость его имущества оценивалась в 5,6 миллиарда рублей.

