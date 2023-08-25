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    «Чижик» попал в ДТП на Ириновском второй раз за неделю

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    ДТП на перекрёстке проспекта Наставников и Ириновского проспекта утром 25 августа собирает пробки.

    Там столкнулись трамвай «Чижик» и легковая «Хёндэ», сообщает читатель «Фонтанки» Сергей. По его словам, трамвай (предположительно, 64-го маршрута) — без пассажиров. В в машине никто не пострадал.

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    «Яндекс.Карта» демонстрирует заторы с двух сторон примерно по полкилометра.

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    Это второе ДТП с «Чижиком» за несколько дней. 19 августа на том же Ириновском трамвай столкнулся с «Рено», который совершил неудачный разворот на пешеходном переходе и оказался на трамвайных путях.

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