«Чижик» попал в ДТП на Ириновском второй раз за неделю

ДТП на перекрёстке проспекта Наставников и Ириновского проспекта утром 25 августа собирает пробки.
Там столкнулись трамвай «Чижик» и легковая «Хёндэ», сообщает читатель «Фонтанки» Сергей. По его словам, трамвай (предположительно, 64-го маршрута) — без пассажиров. В в машине никто не пострадал.
«Яндекс.Карта» демонстрирует заторы с двух сторон примерно по полкилометра.
Это второе ДТП с «Чижиком» за несколько дней. 19 августа на том же Ириновском трамвай столкнулся с «Рено», который совершил неудачный разворот на пешеходном переходе и оказался на трамвайных путях.