На Ириновском проспекте «Чижик» и Renault не поделили пути. Теперь разбиты оба

Водитель автомобиля Renault совершил неудачный разворот на пешеходном переходе и оказался на трамвайных путях. Об этом 19 августа сообщают очевидцы в соцсетях. Последствия опасного маневра не заставили себя долго ждать — в легковую машину врезался яркий «Чижик».

Итог печальный — автомобиль не подлежит восстановлению, трамвай лишился стекол, а двери оказались вдавлены внутрь салона — в них застрял бампер. Судя по фото, водитель Renault не пострадал.

«Фонтанка» запросила комментарий в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Получить оперативный комментарий от ООО «транспортная концессионная компания» оказалось невозможно.