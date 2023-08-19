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    На Ириновском проспекте «Чижик» и Renault не поделили пути. Теперь разбиты оба

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    Водитель автомобиля Renault совершил неудачный разворот на пешеходном переходе и оказался на трамвайных путях. Об этом 19 августа сообщают очевидцы в соцсетях. Последствия опасного маневра не заставили себя долго ждать — в легковую машину врезался яркий «Чижик».

    Итог печальный — автомобиль не подлежит восстановлению, трамвай лишился стекол, а двери оказались вдавлены внутрь салона — в них застрял бампер. Судя по фото, водитель Renault не пострадал.

    «Фонтанка» запросила комментарий в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Получить оперативный комментарий от ООО «транспортная концессионная компания» оказалось невозможно.

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