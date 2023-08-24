Строители-мошенники, дефицит школ и малые «Сириусы». Что обсуждали на городском педсовете в Петербурге

Фото: скриншот из прямой трансляции телеканала «Санкт-Петербург» Поделиться Поделиться





Городской педагогический совет прошел в Петербурге. Это ежегодное мероприятие, которое задает тон новому учебному году. Учителям рассказали о суверенном образовании, рекордах по строительству школ и о планах по профессиональной переподготовке.



С чего начинается Родина Темой главного городского мероприятия для педагогов стала известная строчка из песни «С чего начинается Родина?». Учителям показали ролик, в котором школьники пытаются разобраться с домашним заданием с помощью искусственного интеллекта. Интернет дает им непонятные ответы и в итоге только живой учитель находит подход к детям.



Так, на уроке литературы педагог просит ребят подобрать цитаты из произведений, которые помогли бы в трудную жизненную минуту. Дети вспоминают Саньку Григорьева из «Двух капитанов», Ассоль из «Алых парусов». Одна из учениц замечает, что слова героев хорошие, но нужно, что-то, что сработает сейчас. Тогда учительница просит достать листочки. На следующем кадре мужчина в каске и военной форме читает письмо, написанное детской рукой.



Затем учителям показали выступление Владимира Путина в честь года педагога и наставника, их поздравил министр просвещения Сергей Кравцов. Звучали слова о суверенной системе образования, единых образовательных стандартах и о миссии школы, которая, конечно же, заключается в «воспитании гражданственности и ответственности». Патриотическую линию в своем выступлении выдержал и спикер ЗакСа Александр Бельский.

«Вы сейчас стоите на передовой, — обратился он к учителям. — Вот я сейчас вспоминал, что было для нас авторитетом, когда мы учились: учитель, родитель, герои книг и фильмов. Сейчас вам непросто, потому что есть большое интернет-пространство, есть блогеры, не имеющие ни образования, ни знаний, но являющиеся серьёзными авторитетами для наших детей. Мы зачастую даже не можем определить, почему они являются авторитетами. Мы видим на примере соседей и братской нам страны Украины, как очень легко вложить в голову детей совершенно другие вещи, как героями становятся Бандера, Шухевич — люди, которые убивали такое количество мирных жителей, что мы можем говорить о геноциде всего советского народа». По словам Бельского, российские учителя дают детям возможность думать самостоятельно.



С наступающим Днём знаний петербургских педагогов поздравил мэр Мариуполя Олег Моргун. Он отметил, что благодаря городу-побратиму, мариупольцы не чувствуются себя одинокими в трудное время. В городе в этом году за парты сядут 15 тысяч детей. Для них открыто 25 школ, также воспитанников примут 26 детских садов. Часть школьников провели каникулы в лагере «Дружных», где работали петербургские учителя.

«Новые смысловые координаты приобрели не только дети, но и педагоги, которые теперь совсем по иному смотрят на систему воспитания. И те из них, кто пришел в школу сегодня, они, конечно, вспоминают лето, когда очень много смогли дать ребятам, называвшим их словом «мама». Потому что, к сожалению, многие из них не могут произнести это слово в Мариуполе», — сказала директор 47 школы имени Лихачева Марина Обухова, работавшая в лагере «Дружных».



В этом году в лагере с мариупольскими детьми работали учителя из 12 петербургских школ. По словам губернатора Александра Беглова, «через «Дружных» должны пройти все школы».

Про дефицит школ Одной из самых объёмных тем совещания стало строительство новых школ. В этом году в Петербурге их будет сдано рекордное количество — 24. По словам Александра Беглова, город «вышел на финишную прямую в ликвидации дефицита социальных объектов».

Ещё четыре года назад в Петербурге не хватало 100 школ и 200 детских садов. За это время было введено 68 школ и 164 детских сада. Как отметил Беглов, самое трудно было — «вымести всех жуликов из города». Запустить процесс строительства помогли 10 млрд рублей из резервного президентского фонда.



«Мы знаем, что школы и детские сады строились по нескольку лет, и этому не видно было конца, — отметил градоначальник. — Нужно было заставить платить налоги абсолютно всех, нужно было заставить строителей передавать школы безвозмездно нашему городу. И у нас это получилось».

Как рассказала «Фонтанке» вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина, из 24 новых школ лишь 3–4 являются самостоятельными юридическими лицами. Остальные были присоединены к уже работающим учреждениям. Город идет по пути создания крупных образовательных комплексов. Так, по словам Потехиной, возможно решить кадровой вопрос.



«Если школа большая, то у директора есть возможность каждому педагогу дать ту нагрузку, тот функционал, к которому он готов. Хочешь внеурочку вести или допобразование, пожалуйста. В маленькой школе и коллектив, и возможности тоже маленькие — например, учитель музыки не сможет набрать себе нагрузку на полную ставку. Он будет бегать по нескольким школам», — сказала Потехина.

Вице-губернатор добавила, что сейчас в петербургских школах есть дефицит учителей физики и «сильных» математиков. С помощью укрупнения школ слабые учреждения подтягиваются к сильным.

«Мы только что были в 564 школе в Адмиралтейском районе, где строится большой квартал. В нее набрали пять первых классов, хотя планировали только три. И еще сотню заявлений пришлось отклонить, потому что в новую современную школу — пришел весь район. А взять смогли только тех, кто живет в непосредственной близости. Поэтому одна из задач больших школ — выравнивать качество образования. Школ «второго сорта», непопулярных у родителей, быть не должно», — поставила задачу Потехина,



Новый «Сириус» под Петербургом На педсовете также вспомнили и подписанное на ПМЭФ-2023 соглашение о создании центра «Сириус-Зеркальный». Проектирование и строительство здания займет время. Пока же будет отобрано три петербургские школы, которые сами станут «малыми «Сириусами»».



«Мы договорились с Еленой Владимировной [руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева] о создании северо-западного «Сириуса» — «Сириус-Зеркальный». Почти такая же модель, как сегодня в Сочи, будет работать и на Северо-Западе. Речь идет о постоянной переподготовке учителей, — отмечает Ирина Потехина. — Но новую площадку еще нужно построить. А модель «Сириуса» можно применять не только на коротких интенсивах, куда педагоги приезжают на пару недель. Поэтому мы начнём проектировать «Сириус-Зеркальный», и в тоже время — отберем несколько школ, которые уже в ближайшее время смогут работать как маленькие «Сириусы». На базе их можно будет также проводить переподготовку педагогов».



Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

