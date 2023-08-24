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    «Самое трудное было — вымести всех жуликов из города». Беглов рассказал, как в Петербурге ликвидируют дефицит школ

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    При ликвидации дефицита образовательных учреждений в Петербурге сложнее всего было работать с недобросовестными подрядчиками. Об этом заявил губернатор Александр Беглов на общегородском педагогическом совете 24 августа.

    «Самое трудное было — вымести всех жуликов из города», — отметил градоначальник, добавив, что некоторые из застройщиков, срывавших сроки сдачи объектов, ещё остаются и судятся. Однако, по словам Беглова, к 2024 году в Петербурге полностью ликвидируют дефицит школ.

    Губернатор добавил, что проблемы с местами в школах были в Приморском, Пушкинском и Выборгском районах. Решить их, как считает градоначальник, удалось с помощью федерального финансирования, а также потому, что «приходилось заставлять строителей передавать школы безвозмездно городу».

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