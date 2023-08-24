    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 18

    2 м/с, южн

    760мм

    49%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd94.4eur102.47

    Новый мост через Свирь в Подпорожье испытали 300 тонн тяжелых машин

    565
    3 комментария

    Dorogi_lo

    На свежепостроенном автомобильном мосту через Свирь в Подпорожском районе Ленобласти 24 августа прошли статические и динамические испытания. Для проверки на переправу загнали вереницу самосвалов.

    Новый мост оборудовали системой мониторинга более чем из 300 датчиков. Для испытаний на переправу завели грузовые автомобили общей массой 300 тонн, рассказали в дорожном комитете Ленобласти. Проверяли двумя типами нагрузок: статической и динамической. При статических испытаниях мост загружали стоящими машинами, а во время динамических грузовики несколько раз прогоняли по переправе с различными скоростями. В это время установленные на мосту датчики замеряли колебания пролетов и другие параметры.

    Dorogi_lo

    Это один из финальных этапов перед запуском движения по мосту. Открыть его планируют осенью. Строительство опередило график на три года, рассказал в своем Telegram губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Мост должен будет решить проблему транспортного сообщения двух частей Подпорожья.

    У моста необычная конструкция, делающая его похожим на железнодорожный. Металлическая ферма позволила не устанавливать опоры моста в русле Свири, что важно, ведь река судоходна. Конструкция принимает на себя вибрацию и нагрузку от проезжающих машин, за счет чего почти 3-километровый мост и стоит.

    ПоделитьсяПоделиться

    «К слову, у проектировщиков есть интересная традиция: главный инженер проекта стоит под мостом, пока сверху на сооружении, которое он создал, идёт проверка», — добавили в Telegram-канале Dorogi_lo.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Ленинградская областьМостСтроительство моста
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close