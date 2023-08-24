Новый мост через Свирь в Подпорожье испытали 300 тонн тяжелых машин

На свежепостроенном автомобильном мосту через Свирь в Подпорожском районе Ленобласти 24 августа прошли статические и динамические испытания. Для проверки на переправу загнали вереницу самосвалов.

Новый мост оборудовали системой мониторинга более чем из 300 датчиков. Для испытаний на переправу завели грузовые автомобили общей массой 300 тонн, рассказали в дорожном комитете Ленобласти. Проверяли двумя типами нагрузок: статической и динамической. При статических испытаниях мост загружали стоящими машинами, а во время динамических грузовики несколько раз прогоняли по переправе с различными скоростями. В это время установленные на мосту датчики замеряли колебания пролетов и другие параметры.