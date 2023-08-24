Бесплатно не положено. Петербургская пенсионерка просит о помощи

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За долгую трудовую жизнь у пенсионерки Зои Григорьевны накопилось множество болезней, а на фоне хронических заболеваний резко снизился слух. Сейчас она почти ничего не слышит. Но слуховые аппараты за госсчёт ей не положены. Приобрести их пенсионерка не в состоянии.



Зоя Григорьевна Соловьева, 88 лет.

Требуются многоканальные цифровые слуховые аппараты.

Стоимость 110 400 руб.

Зоя Григорьевна родилась перед войной на Вологодчине. Хоть и была маленькая, но сохранила воспоминания военных лет.



«В нашем доме жили окопщики, — рассказывает она. — Ополченцы. Днём рыли окопы, а вечером приходили ночевать. Ещё помню, голодали сильно. Ели всё, что под ногами росло, всякую траву, собирали ягель, шишки…»

Окончив восьмилетку в родной деревне, Зоя Григорьевна поехала в Ленинград, где жила двоюродная сестра. Полгода помыкалась по углам, в городе работу не нашла и устроилась на железную дорогу на станцию Ржевка. Работала шпалоукладчицей. Вместе с такими же, как она, девчатами меняла рельсы, зимой расчищала снег, летом подсыпала песок под шпалы. Через пять лет перешла на химический комбинат, а ещё через восемь — на завод фрезеровщицей, где и проработала до пенсии.



К восьмидесяти восьми годам у Зои Григорьевны накопилось множество болезней, а на фоне хронических заболеваний резко обострилась тугоухость. Она считает, что это производственная травма — сказалась работа на станках в очень шумном цеху. Так или иначе, женщина почти ничего не слышит, и чтобы нормально общаться с близкими, ей нужны слуховые аппараты. Но так как ей диагностировали тугоухость II степени, то бесплатные приборы пенсионерке не положены.

Несмотря на приличную пенсию, денег на приобретение дорогостоящих устройств у Зои Григорьевны нет: ежемесячно около трети она тратит на лекарства, квартира и еда тоже на ней. Муж также уже очень пожилой человек, пенсия у него небольшая, а траты на лекарства, наоборот, большие. Пенсия у дочери минимальная.



Оказавшись в безвыходной ситуации, Зоя Григорьевна решила обратиться за помощью в петербургский благотворительный фонд «Долго и счастливо», который оказывает поддержку пожилым горожанам. Фонд открыл сбор. На данный момент собрано всего около 500 рублей.



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