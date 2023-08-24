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    Бесплатно не положено. Петербургская пенсионерка просит о помощи

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    За долгую трудовую жизнь у пенсионерки Зои Григорьевны накопилось множество болезней, а на фоне хронических заболеваний резко снизился слух. Сейчас она почти ничего не слышит. Но слуховые аппараты за госсчёт ей не положены. Приобрести их пенсионерка не в состоянии.

    Зоя Григорьевна Соловьева, 88 лет.

    Требуются многоканальные цифровые слуховые аппараты.

    Стоимость 110 400 руб.

    Зоя Григорьевна родилась перед войной на Вологодчине. Хоть и была маленькая, но сохранила воспоминания военных лет.

    «В нашем доме жили окопщики, — рассказывает она. — Ополченцы. Днём рыли окопы, а вечером приходили ночевать. Ещё помню, голодали сильно. Ели всё, что под ногами росло, всякую траву, собирали ягель, шишки…»

    Окончив восьмилетку в родной деревне, Зоя Григорьевна поехала в Ленинград, где жила двоюродная сестра. Полгода помыкалась по углам, в городе работу не нашла и устроилась на железную дорогу на станцию Ржевка. Работала шпалоукладчицей. Вместе с такими же, как она, девчатами меняла рельсы, зимой расчищала снег, летом подсыпала песок под шпалы. Через пять лет перешла на химический комбинат, а ещё через восемь — на завод фрезеровщицей, где и проработала до пенсии.

    К восьмидесяти восьми годам у Зои Григорьевны накопилось множество болезней, а на фоне хронических заболеваний резко обострилась тугоухость. Она считает, что это производственная травма — сказалась работа на станках в очень шумном цеху. Так или иначе, женщина почти ничего не слышит, и чтобы нормально общаться с близкими, ей нужны слуховые аппараты. Но так как ей диагностировали тугоухость II степени, то бесплатные приборы пенсионерке не положены.

    Несмотря на приличную пенсию, денег на приобретение дорогостоящих устройств у Зои Григорьевны нет: ежемесячно около трети она тратит на лекарства, квартира и еда тоже на ней. Муж также уже очень пожилой человек, пенсия у него небольшая, а траты на лекарства, наоборот, большие. Пенсия у дочери минимальная.

    Оказавшись в безвыходной ситуации, Зоя Григорьевна решила обратиться за помощью в петербургский благотворительный фонд «Долго и счастливо», который оказывает поддержку пожилым горожанам. Фонд открыл сбор. На данный момент собрано всего около 500 рублей.

    ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ НА КНОПКУ

    Команда фонда вновь благодарит петербуржцев, в том числе и читателей «Фонтанки», за оказанную поддержку:

    «Сердечно благодарим читателей «Фонтанки» за доброту и заботу о подопечных нашего фонда. Благодаря вашей активной помощи мы передали Камарии Халиллуловне Маминой комплект индивидуально подобранных цифровых слуховых аппаратов. Подопечная очень признательна за помощь — с возвращением слуха она снова обрела уверенность в себе и собирается жить долго и счастливо. Также мы приобрели и передали И Тэ Сиби портативный кислородный концентратор. Мужчина просил передать свою глубочайшую благодарность всем, кто откликнулся на его просьбу. Теперь долгожданные прогулки на свежем воздухе стали для него реальностью».

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