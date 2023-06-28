Быть максимально самостоятельной. Петербургской пенсионерке нужна помощь

У Камарии Халиллуловны, как и у любого человека в её возрасте, есть проблемы со здоровьем. Одна из них — снижение слуха. Но, по мнению врачей, на данный момент это некритично, поэтому бесплатные слуховые аппараты ей не положены. Купить приборы женщина не в состоянии.

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Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» просит оказать поддержку своей подопечной.

Камария Халиллуловна Мамина, 79 лет.

Требуются многоканальные цифровые слуховые аппараты.

Стоимость 102 000 руб.



Камария Халиллуловна родилась в Мордовии в конце войны. Маленькой девочкой вместе с семьей переехала в Ленинград. Мама тяжело болела и не могла в одиночку прокормить четырёх детей, поэтому они оказались в детском доме. Старшие братья и сёстры жили в разных интернатах, из-за этого близких отношений в семье не сложилось.



«В пятнадцать лет нас выпустили из детского дома буквально с чемоданчиком, — рассказывает женщина. — Пошла туда, куда и все, — в училище связи. Жила в общежитии, но после детского дома мне такое устройство было даже очень привычно».

После окончания училища девушку распределили в отделение связи на Невском проспекте. А через несколько лет по счастливой случайности предложили поучиться в банковском техникуме. Камария Халиллуловна успешно его окончила и устроилась на работу в банк. Там доросла до должности заместителя главного бухгалтера. Смогла бы достичь и большего, но стало подводить здоровье: начались серьёзные проблемы с сердцем и сосудами. Из банка в итоге пришлось уйти, так как женщину несколько раз просто увозили из учреждения в больницу в тяжелом состоянии. Перешла на более спокойную работу, и, выйдя на пенсию, ещё несколько лет подрабатывала кондуктором.



Пару лет назад у Камарии Халиллулевны стал ухудшаться слух. Ей требуются современные слуховые аппараты, но бесплатные приборы женщине пока не положены — степень потери слуха не считается критической.

Собрать средства на самостоятельную покупку качественных устройств не получается. Камария Халлилуевна получает приличную пенсию, но значительная её часть уходит на лекарства. Остальное — на жизнь. Живёт пенсионерка в коммуналке, где получила комнату ещё в молодости. Супруг уже умер, как и другие родственники. Детей не случилось. Быть максимально самостоятельной для неё критически важно. А без нормального слуха какая самостоятельность?



Камария Халиллуловна очень просит помочь сохранить независимость, ведь ей не на кого положиться, кроме себя.

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Благотворительный фонд «Долго и счастливо» вновь благодарит петербуржцев, в том числе читателей «Фонтанки», которые оказали поддержку Галине Васильевне Соловьевой. Напомним, тогда за несколько часов удалось собрать почти 66 тысяч рублей на приобретение СИПАП-аппарата.

