Читатели «Фонтанки» вновь пришли на помощь — за несколько часов были собраны деньги, необходимые петербургской пенсионерке для лечения

Фонд обратился с просьбой собрать деньги для своей подопечной — 75-летней Галины Васильевны Соловьевой. У женщины несколько лет назад выявили прогрессирующий надъядерный паралич. Ей подобрали терапию, которая помогает тормозить развитие болезни. Однако возникла другая проблема: из-за тяжёлого апноэ сна заболевание усугубляется.

Петербургский благотворительный фонд «Долго и счастливо», который оказывает поддержку пожилым горожанам, благодарит читателей «Фонтанки» за оперативно оказанную помощь.

Врачи рекомендовали терапию СИПАП-аппаратом. Только он не включён в перечень обязательных средств реабилитации, а купить его самостоятельно Галина Васильевна не может.



На утро 23 мая сумма, которой не хватало на покупку аппарата, составляла почти 66 тысяч рублей. После публикации на «Фонтанке» в течение нескольких часов все деньги были собраны.

