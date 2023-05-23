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    Читатели «Фонтанки» вновь пришли на помощь — за несколько часов были собраны деньги, необходимые петербургской пенсионерке для лечения

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    4 комментария

    Петербургский благотворительный фонд «Долго и счастливо», который оказывает поддержку пожилым горожанам, благодарит читателей «Фонтанки» за оперативно оказанную помощь.

    Фонд обратился с просьбой собрать деньги для своей подопечной — 75-летней Галины Васильевны Соловьевой. У женщины несколько лет назад выявили прогрессирующий надъядерный паралич. Ей подобрали терапию, которая помогает тормозить развитие болезни. Однако возникла другая проблема: из-за тяжёлого апноэ сна заболевание усугубляется.

    Врачи рекомендовали терапию СИПАП-аппаратом. Только он не включён в перечень обязательных средств реабилитации, а купить его самостоятельно Галина Васильевна не может.

    На утро 23 мая сумма, которой не хватало на покупку аппарата, составляла почти 66 тысяч рублей. После публикации на «Фонтанке» в течение нескольких часов все деньги были собраны.

    «Средства для Галины Васильевны Соловьевой собраны в полном объёме. В ближайшее время аппарат будет закуплен и передан нашей подопечной, — сообщили в фонде. — Спасибо всем огромное за поддержку!»

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    Комментарии 4

    Гость23 Мая 2023 в 15:38
    ну ведь стыдно же как!
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