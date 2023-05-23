«Без этого аппарата будущее очень сложно спрогнозировать». Петербургская пенсионерка просит о помощи

Несколько лет назад у Галины Васильевны выявили прогрессирующий надъядерный паралич. Заболевание не лечится, но ей подобрали терапию, которая тормозит его развитие. Однако все усилия сводит на нет тяжёлое апноэ сна, которое усугубляет основное заболевание. Врачи рекомендуют терапию СИПАП-аппаратом, но на него у пенсионерки нет денег.

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Галина Васильевна Соловьева, 75 лет.

Требуется СИПАП-аппарат для лечения синдрома обструктивного апноэ сна.

Стоимость 102 300 руб. Не хватает 65 701 руб.



С каждым днём Галина Васильевна чувствует себя всё хуже. Всё дело в малоисследованном заболевании головного мозга, которое усугубляется из-за отсутствия сна и постоянной нехватки кислорода.

По профессии Галина Васильевна инженер-метролог. Всю жизнь проработала на одном из ведущих приборостроительных предприятий Ленинграда — НПП «Сигнал». Получила звание ветерана труда и неплохую пенсию. Начиная с 2018 года с Галиной Васильевной стали происходить странные вещи. Она внезапно забывала самые обычные действия, всё хуже разговаривала и двигалась. Супруг повёз её по врачам, но потребовалось довольно много времени, пока стал ясен диагноз — прогрессирующий надъядерный паралич. Выбрать стратегию лечения смогли неврологи ВЦЭРМ им. А. М. Никифорова МЧС России.



Прогрессирующий надъядерный паралич (ПНП) — дегенеративное поражение головного мозга неясной этиологии с преимущественным поражением среднего мозга, ядерно-корковых путей, подкорковых образований. Составляющими клинической картины выступают акинетико-ригидная форма паркинсонизма, атаксия, офтальмоплегия, когнитивное снижение, псевдобульбарный синдром. Эффективная терапия, способная остановить прогрессирующий дегенеративный процесс, пока не найдена. Осуществляется симптоматическое лечение, направленное на облегчение состояния пациента.



Сейчас Галина Васильевна получает необходимую терапию, регулярно обследуется и проходит реабилитацию. Препараты замедляют развитие болезни, но, к сожалению, большую их часть приходится покупать самостоятельно. На лекарства уходит фактически вся пенсия женщины. Супруг Галины Васильевны говорит, что сам он себе уже ничего не покупает, так как просто не хватит денег на жизнь.



Последние несколько лет кроме заболевания мозга Галину Васильевну мучает тяжёлое прогрессирующее апноэ сна. Оно усугубляет основное заболевание, так как из-за остановки дыхания во сне организм испытывает нехватку кислорода. В качестве кардинального решения проблемы предложена терапия СИПАП-аппаратом, который принудительно поддерживает ночное дыхание. Человек может спокойно засыпать и не просыпаться от остановок дыхания.



К сожалению, купить дорогостоящий прибор самостоятельно Галина Васильевна и её супруг не в состоянии. У единственного сына четверо детей — он помогает родителям с бытовыми вопросами, но финансово поддержать не в силах. Надеяться на помощь государства также не приходится, так как аппарат для СИПАП-терапии не включён в перечень обязательных средств реабилитации.



Галина Васильевна обратилась в петербургский благотворительный фонд «Долго и счастливо», оказывающий поддержку петербургским пенсионерам. Фонд открыл сбор средств. Она очень надеется на помощь, ведь при её диагнозе будущее очень сложно спрогнозировать. Ясно одно: без СИПАП-терапии в нём совсем не остается место надежде.



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Команда БФ «Долго и счастливо» в очередной раз благодарит петербуржцев, в том числе читателей «Фонтанки», за поддержку пожилых горожан:

