Бесплатно не положено. Петербургскому пенсионеру нужна помощь

Николаю Васильевичу из-за стремительной потери слуха требуются слуховые аппараты. Но бесплатно они ему не полагаются, а купить самостоятельно их он не может — его пенсии и пенсии супруги хватает только на самое необходимое и лекарства.

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Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» просит оказать поддержку своему подопечному.



Николай Васильевич Коценко, 84 года.

Требуются многоканальные цифровые слуховые аппараты.

Стоимость 102 000 руб. Не хватает 94 381 руб.

Николай Васильевич по профессии — техник-механик реактивных двигателей. Окончил Харьковское военно-авиационное училище, служил в заливе Петра Великого на Дальнем Востоке. В 60-х, когда в армии начались сокращения, демобилизовался, переехал в Ленинград и стал строить карьеру на гражданке. Окончил Ленинградский инженерно-строительный институт, защитил кандидатскую диссертацию, работал на хороших должностях, а в 90-е даже открыл небольшой бизнес.



Сейчас он получает вполне приличную пенсию, почти треть которой уходит на лекарства, — к сожалению, обострились многолетние проблемы с суставами, онкология. Но Николай Васильевич не сдаётся, хотя бывает, что пройти самостоятельно даже сто метров — проблема. Пенсия супруги уходит на бытовые расходы: коммунальные платежи, продукты, одежду. Лишних средств у семьи не остаётся.

Больше всего Николая Васильевича печалит прогрессирующая потеря слуха. Проблемы с ним начались ещё в молодости, сказывалась высокая шумовая нагрузка при работе с авиационными двигателями. Сейчас мужчина испытывает сложности с общением, не может нормально смотреть новости и слушать радио. Очень огорчает невозможность полноценного общения с любимой супругой.



Помочь в такой ситуации могут современные слуховые аппараты, но бесплатные пенсионеру не положены, так как потеря слуха пока не фатальна. Купить качественные устройства самостоятельно уже не получается.

За помощью Николай Васильевич обратился в петербургский благотворительный фонд «Долго и счастливо», который оказывает поддержку пожилым горожанам. Фонд открыл сбор средств. Пока собрано только 7 619 рублей.

«Николай Васильевич надеется, что помощь придёт, и он сможет ещё долго радоваться каждому новому дню и заботиться о любимой супруге. Главное, не сдаваться», — сказали в фонде.

