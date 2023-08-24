Стройные дикие свиньи заглядывают в мир людей. Видео из леса под Петербургом

Дикие свиньи весьма стройные дамы, а ещё и умные. Видеоловушка биолога Павла Глазкова во Всеволожском районе Ленинградской области сняла сценку из жизни кабаньей семьи. Кадры публикует 24 августа его канал «Каждой твари по паре».
«На днях мне удалось зафиксировать, как две взрослые кабанихи, по очереди, пока их дети ужинали, с нескрываемым интересом заглянули в объектив моей видеоловушки», — рассказывает Павел Глазков.
Кабаны любопытны и очень сообразительны: если нет угрозы со стороны человека, они заходят целыми стадами в населенные пункты и «помогают» садоводам убирать урожай. Один из способов защитить свой участок — развесить по периметру гремящие предметы. Правда, если кабаны поймут, что опасности нет (а они достаточно умные для этого), то, как правило, перестают их опасаться. Поэтому рекомендуется менять источники шума и их место каждые 4–5 дней.
Кроме того, кабаны ещё и весьма спортивные животные. Они резво запрыгивают на двухметровые валуны и с легкостью ворочают 100-килограммовые камни.