Стройные дикие свиньи заглядывают в мир людей. Видео из леса под Петербургом

Дикие свиньи весьма стройные дамы, а ещё и умные. Видеоловушка биолога Павла Глазкова во Всеволожском районе Ленинградской области сняла сценку из жизни кабаньей семьи. Кадры публикует 24 августа его канал «Каждой твари по паре» .

«На днях мне удалось зафиксировать, как две взрослые кабанихи, по очереди, пока их дети ужинали, с нескрываемым интересом заглянули в объектив моей видеоловушки», — рассказывает Павел Глазков.



Кабаны любопытны и очень сообразительны: если нет угрозы со стороны человека, они заходят целыми стадами в населенные пункты и «помогают» садоводам убирать урожай. Один из способов защитить свой участок — развесить по периметру гремящие предметы. Правда, если кабаны поймут, что опасности нет (а они достаточно умные для этого), то, как правило, перестают их опасаться. Поэтому рекомендуется менять источники шума и их место каждые 4–5 дней.

