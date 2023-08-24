Информация о гражданстве Украины. Telegram впервые оштрафовали в России за нарушение оборота персональных данных

Мировой судья в Москве оштрафовал компанию Telegram на 50 тысяч рублей. Причиной стало нарушение оборота персональных данных — это первый штраф мессенджера за подобное нарушение, передает 24 августа «Интерфакс».



Компанию признали виновной по части 5 статьи 13.11 КоАП РФ («Невыполнение оператором требования об уточнении персональных данных, если они являются неточными или незаконно полученными»). Причиной стало обращение в Роскомнадзор сотрудницы одной из федеральных служб — она заявила, что в одном канале разместили информацию о ее бывшем гражданстве Украины.

