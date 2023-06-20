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    Не удалили каналы с фейками об армии. Суд в Москве оштрафовал Telegram на 4 миллиона рублей

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    Суд в Москве оштрафовал мессенджер Telegram на 4 миллиона рублей за неудаление 32 каналов с фейками о российской армии. Об этом 20 июня сообщает РИА Новости.

    Telegram Messenger Inc. признали виновным по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ — за нарушение порядка ограничения или удаления доступа к определенной информации. Мировой судья отметил, что представители компании «на заседания в принципе не ходят, но штрафы оплачивали».

    Роскомнадзор заявлял, что направил Telegram требование удалить некоторые каналы, предлагающие получить информацию о российских военнослужащих, которые якобы находятся в плену или погибли.

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