Не удалили каналы с фейками об армии. Суд в Москве оштрафовал Telegram на 4 миллиона рублей

Суд в Москве оштрафовал мессенджер Telegram на 4 миллиона рублей за неудаление 32 каналов с фейками о российской армии. Об этом 20 июня сообщает РИА Новости.



Telegram Messenger Inc. признали виновным по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ — за нарушение порядка ограничения или удаления доступа к определенной информации. Мировой судья отметил, что представители компании «на заседания в принципе не ходят, но штрафы оплачивали».



Роскомнадзор заявлял, что направил Telegram требование удалить некоторые каналы, предлагающие получить информацию о российских военнослужащих, которые якобы находятся в плену или погибли.

