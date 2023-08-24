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    Случилось слишком давно. Жителя Гатчины больше не обвиняют в убийстве из прошлого века

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    Октябрьский райсуд Петербурга прекратил уголовное дело против жителя Гатчины, которого обвиняли в убийстве, произошедшем в 1995 году. Сроки давности истекли, сообщает 24 августа объединенная пресс-служба судов города.

    Два года назад тот же суд не стал лишать фигуранта доступа к интернету и мобильной связи. Следствие считало, что 53-летний мужчина может скрыться, надавить на свидетелей или уничтожить вещдоки, но суд учел, что он работает, ранее не был судим и уже много лет живет в Ленобласти.

    На момент убийства фигуранту было 27 лет. Тело 19-летнего военнослужащего с множеством колото-резаных ран обнаружили в мае 1995-го у дома 2 по Мастерской улице. Тогда же было возбуждено уголовное дело.

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    Комментарии 5

    Гость24 Авг 2023 в 10:53
    лёг на дно
    +3−0
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