Случилось слишком давно. Жителя Гатчины больше не обвиняют в убийстве из прошлого века

Октябрьский райсуд Петербурга прекратил уголовное дело против жителя Гатчины, которого обвиняли в убийстве, произошедшем в 1995 году. Сроки давности истекли, сообщает 24 августа объединенная пресс-служба судов города.



Два года назад тот же суд не стал лишать фигуранта доступа к интернету и мобильной связи. Следствие считало, что 53-летний мужчина может скрыться, надавить на свидетелей или уничтожить вещдоки, но суд учел, что он работает, ранее не был судим и уже много лет живет в Ленобласти.

На момент убийства фигуранту было 27 лет. Тело 19-летнего военнослужащего с множеством колото-резаных ран обнаружили в мае 1995-го у дома 2 по Мастерской улице. Тогда же было возбуждено уголовное дело.