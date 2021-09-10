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Под Петербургом задержали подозреваемого в убийстве, совершенном четверть века назад

Двадцать шесть лет житель Гатчины ждал, когда к нему в дверь постучат со словами: «Откройте, это полиция». И 9 сентября к нему пришли.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 10 сентября, сотрудники уголовного розыска накануне задержали 53-летнего мужчину по делу об убийстве, которое было совершено в 1995 году.

В мае, 26 лет назад, у дома 2 по Мастерской улице в центре Петербурга нашли тело 19-летнего военнослужащего с множественными колото-резаными ранами. Тогда же прокуратура возбудила уголовное дело по статье «убийство».

По подозрению в совершении этого преступления задержали ранее судимого жителя Гатчины. Именно он много лет назад, уверены в правоохранительных органах, во время конфликта набросился на оппонента с ножом. На момент совершения преступления мужчине было 27 лет.

Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.

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Комментарии (10)

AlBerkut
Ну в 95 году ещё УК РСФСР действовал, и по его 102 статье вроде как до 15 было или вышка, если память не подводит. Вот за простое убийство или квалифицированное вышка светила уже не помню...
Но таки если вышак светил, то сроки давности по усмотрению, ч. 4 ст. 78...
Владислав М
Ну и смысл, если всё равно сроки давности вышли, и его никто не посадит!? Пустая работа.
Александр Киселёв
Наверняка помогла найти упыря служебная собака
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