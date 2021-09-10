Под Петербургом задержали подозреваемого в убийстве, совершенном четверть века назад

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 10 сентября, сотрудники уголовного розыска накануне задержали 53-летнего мужчину по делу об убийстве, которое было совершено в 1995 году.



В мае, 26 лет назад, у дома 2 по Мастерской улице в центре Петербурга нашли тело 19-летнего военнослужащего с множественными колото-резаными ранами. Тогда же прокуратура возбудила уголовное дело по статье «убийство».



По подозрению в совершении этого преступления задержали ранее судимого жителя Гатчины. Именно он много лет назад, уверены в правоохранительных органах, во время конфликта набросился на оппонента с ножом. На момент совершения преступления мужчине было 27 лет.

