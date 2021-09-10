Суд в Петербурге не стал лишать доступа к интернету обвиняемого в убийстве, совершенном четверть века назад

Октябрьский районный суд Петербурга не стал закрывать доступ к интернету и мобильной связи мужчине, которого подозревают в убийстве 26-летней давности. На этой мере пресечения настаивало следствие, сообщает 10 сентября объединенная пресс-служба городских судов.



В мае 1995 года у дома 2 по Мастерской улице в центре Петербурга нашли тело 19-летнего военнослужащего с множественными колото-резаными ранами. Тогда же прокуратура возбудила уголовное дело по статье «убийство».



Подозреваемого, 53-летнего мужчину, задержали только 9 сентября текущего года и в тот же день предъявили обвинение. На момент совершения преступления ему было 27 лет. Следствие посчитало, что обвиняемый может скрыться, надавить на свидетелей и уничтожить вещдоки, но суд рассудил иначе. На решение повлияло то, что мужчина работает, ранее не судим и постоянно проживает в Ленобласти с 1988 года.

