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Суд в Петербурге не стал лишать доступа к интернету обвиняемого в убийстве, совершенном четверть века назад

Октябрьский районный суд Петербурга не стал закрывать доступ к интернету и мобильной связи мужчине, которого подозревают в убийстве 26-летней давности. На этой мере пресечения настаивало следствие, сообщает 10 сентября объединенная пресс-служба городских судов.

В мае 1995 года у дома 2 по Мастерской улице в центре Петербурга нашли тело 19-летнего военнослужащего с множественными колото-резаными ранами. Тогда же прокуратура возбудила уголовное дело по статье «убийство».

Подозреваемого, 53-летнего мужчину, задержали только 9 сентября текущего года и в тот же день предъявили обвинение. На момент совершения преступления ему было 27 лет. Следствие посчитало, что обвиняемый может скрыться, надавить на свидетелей и уничтожить вещдоки, но суд рассудил иначе. На решение повлияло то, что мужчина работает, ранее не судим и постоянно проживает в Ленобласти с 1988 года.

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Комментарии (3)

265984735
Опять понаех.
Владислав М
Вещдоки? Следователь реально считает, что мужик 26 лет хранит тот самый нож и одежду? Глупость несусветная. Хорошо хоть судья оказался умный.
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