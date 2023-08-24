Жительница коммуналки побила соседа, заподозрив его в педофилии. Из отдела полиции его увезли в больницу

Полицейские Колпинского района летели на вызов об избиваемом ребенке, но попали в коммунальную драму.
В 112 сообщение о грозной женщине, которая лупит ребенка у дома на Полевой улице, поступило накануне около десяти вечера, стало известно «Фонтанке» 24 августа. Прибывший по адресу наряд нашел на месте двух взрослых — 55-летнюю женщину и 31-летнего мужчину. По предварительной информации, дама обвиняла местного жителя, который является её соседом по коммуналке, в том, что он накануне совершил развратные действия в отношении её пятилетнего сына.
Мужчину доставили для разбирательства в отдел, но там ему стало плохо. Скорая увезла его в Александровскую больницу.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.