«Работаем. Температура +50». Последнее видео Евгения Пригожина

Последнее появление Евгения Пригожина в публичном пространстве случилось 21 августа. В телеграм-канале «Оркестр Вагнера | Wagner» было опубликовано его видеообращение. В кадре Пригожин появился с автоматом в руках, в камуфляже, панаме и боевой разгрузке.
«Работаем. Температура +50 — все, как мы любим. ЧВК «Вагнер» делает Россию еще более великой на всех континентах, а Африку — более свободной», — говорит Пригожин на фоне пейзажа, идентифицировать по которому локацию невозможно.
телеграм-канал «Оркестр Вагнера | Wagner»
Напомним, источник «Фонтанки» сообщает, что близкое окружение вечером 23 августа не может дозвониться до Евгения Пригожина. По данным Росавиации, он был в списке пассажиров упавшего в Тверской области самолета.
В соцсетях появилось видео падения предположительно частного самолёта Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795, в списке пассажиров которого был Евгений Пригожин. Предварительно крушение произошло под поселком Куженкино в Тверской области, обломки упали рядом с фермой.