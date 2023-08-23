«Работаем. Температура +50». Последнее видео Евгения Пригожина

Последнее появление Евгения Пригожина в публичном пространстве случилось 21 августа. В телеграм-канале «Оркестр Вагнера | Wagner» было опубликовано его видеообращение. В кадре Пригожин появился с автоматом в руках, в камуфляже, панаме и боевой разгрузке.



«Работаем. Температура +50 — все, как мы любим. ЧВК «Вагнер» делает Россию еще более великой на всех континентах, а Африку — более свободной», — говорит Пригожин на фоне пейзажа, идентифицировать по которому локацию невозможно.

