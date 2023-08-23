Путин поздравил Индию с успешной посадкой космического аппарата на Луну

Президент России Владимир Путин поздравил премьера Индии Нарендру Моди и президента страны Драупади Мурму с успешной посадкой аппарата «Чандраян-3» на спутник Земли. Российский лидер назвал это большим шагом в освоении космоса. Текст телеграммы приведен 23 августа на сайте Кремля.
«Примите сердечные поздравления», — заявил Владимир Путин, отметив прогресс Индии в научно-технологической сфере. Президент РФ назвал достижения впечатляющими. Также свои поздравления он попросил передать индийским исследователям в космической сфере.
Ранее «Фонтанка» писала, что Индии удалось посадить на Южный полюс Луны, который еще мало изучен, свой космический аппарат «Чандраян-3». Страна стала четвертой в мире, после Советского Союза, США и Китая, которая успешно доставила космический аппарат на Луну.
При этом Индия первая посадила аппарат на Южном полюсе Луны. Туда же должен был долететь российский аппарат «Луна-25», однако 21 августа стало известно, что он разбился в 42-километровом кратере Pontecoulant G.