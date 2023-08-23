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    В Петербурге заочно арестовали фигурантов дела о кооперативе «Бест Вей»

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    4 комментария

    Приморский райсуд Петербурга заочно арестовал Оксану Субботину, Владислава Рябуху, Александру Ильяшенко и Геннадия Москаева – фигурантов дела о кооперативе «Бест Вей». Мера избрана на два месяца – с момента задержания в России или экстрадиции, сообщает 23 августа объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Фигурантов обвиняют по статьям об организации и участии в преступном сообществе, мошенничестве в особо крупном размере и организации деятельности по привлечению денег или иного имущества (ч. 2, 3 ст. 210, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 172.2 УК РФ). Следствие полагает, что они сообщали гражданам о возможности получать пассивный доход в 25–30 % годовых, если инвестировать деньги в деятельность иностранных компаний. Фигуранты заключили договоры почти на 233 миллиона рублей и присвоили, считает следствие.

    Кроме того, фигуранты якобы заключили договоры еще почти на 16 миллиардов рублей – под предлогом создания жилищного кооператива «Бест Вей». С 2016 по 2022 годы на это согласились более 18 тысяч пайщиков. Два миллиарда из этой суммы перевели на счета подконтрольных юрлиц и ИП.

    «Фонтанка» подробно рассказывала о деле. Месяц назад в Петербурге арестовали машины основателей кооператива, которых все еще ищут.

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    Комментарии 4

    Гость23 Авг 2023 в 18:21
    Кто ж такие???
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