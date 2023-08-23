В Петербурге заочно арестовали фигурантов дела о кооперативе «Бест Вей»

Приморский райсуд Петербурга заочно арестовал Оксану Субботину, Владислава Рябуху, Александру Ильяшенко и Геннадия Москаева – фигурантов дела о кооперативе «Бест Вей». Мера избрана на два месяца – с момента задержания в России или экстрадиции, сообщает 23 августа объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Фигурантов обвиняют по статьям об организации и участии в преступном сообществе, мошенничестве в особо крупном размере и организации деятельности по привлечению денег или иного имущества (ч. 2, 3 ст. 210, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 172.2 УК РФ). Следствие полагает, что они сообщали гражданам о возможности получать пассивный доход в 25–30 % годовых, если инвестировать деньги в деятельность иностранных компаний. Фигуранты заключили договоры почти на 233 миллиона рублей и присвоили, считает следствие.