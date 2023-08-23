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    КХЛ разрешила ЦСКА заявить вратаря Федотова, несмотря на бан от международной федерации

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    Вратарь хоккейного клуба ЦСКА Иван Федотов будет выступать за команду с 1 сентября. Как пишет РИА Новости, армейцы подали заявку на него в КХЛ и ФХР.

    Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) не разрешила регистрацию контракта с Федотовым для нового сезона КХЛ. Голкипер был дисквалифицирован на 4 месяца, а ЦСКА лишился права на международные переходы на год. Однако Сергей Федоров, главный тренер ЦСКА, намерен заявить Федотова на игру против «Ак Барса» 1 сентября.

    Президент ЦСКА Игорь Есмантович подчеркнул, что команда действовала в рамках закона и не хочет углубляться в детали ситуации.

    В 2022 году, после победы в Кубке Гагарина, Федотов заключил договор с «Филадельфией Флайерз», но был призван на военную службу. В июле 2023 года КХЛ утвердила его новый контракт с ЦСКА, но НХЛ и «Филадельфия» требуют исполнения соглашения 2022 года в следующем сезоне.

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