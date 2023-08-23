КХЛ разрешила ЦСКА заявить вратаря Федотова, несмотря на бан от международной федерации

Вратарь хоккейного клуба ЦСКА Иван Федотов будет выступать за команду с 1 сентября. Как пишет РИА Новости, армейцы подали заявку на него в КХЛ и ФХР.



Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) не разрешила регистрацию контракта с Федотовым для нового сезона КХЛ. Голкипер был дисквалифицирован на 4 месяца , а ЦСКА лишился права на международные переходы на год. Однако Сергей Федоров, главный тренер ЦСКА, намерен заявить Федотова на игру против «Ак Барса» 1 сентября.



Президент ЦСКА Игорь Есмантович подчеркнул, что команда действовала в рамках закона и не хочет углубляться в детали ситуации.

