Неудачная полоса. Отслужившему в армии вратарю ЦСКА Федотову запретили играть до конца года

Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала российского вратаря Ивана Федотова на четыре месяца из-за подписания контракта с ЦСКА при действующем соглашении с «Филадельфией Флаерз». Отстранение вступает в силу 1 сентября 2023 года (первый матч ЦСКА в регулярном чемпионате) и заканчивается 31 декабря 2023 года.



Также наказан и сам ЦСКА. Клубу запретили совершать международные трансферы на один сезон. Решение вступило в силу 11 августа 2023 года и закончится 10 августа 2024 года.



Напомним, что Иван Федотов подписал контракт с «Филадельфией» летом 2022 года. Вскоре он был призван на год в армию. Вернувшись со службы, он заключил двухлетний договор с ЦСКА. 26‑летний голкипер в каждом из следующих сезонов заработает по 50 миллионов рублей. При этом формально у него продолжает действовать соглашение с «Филадельфией».