Водитель «Соляриса» сбил пенсионерку на «зебре» на Бухарестской

Два пожилых пешехода за сутки тяжело пострадали под колесами автомобилей в Петербурге и Ленинградской области. Во Фрунзенском районе на «зебре» сбили женщину, в Тосненском под машину попал мужчина, оказавшийся на дороге.



В 13:50 22 августа у дома 90 по Бухарестской улице 40-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris сбил в зоне нерегулируемого пешеходного перехода 71-летнюю женщину. До этого, в 0:50, на нулевом километре дороги «Ульяновка — Отрадное» в области 44-летний мужчина на Mercedes-Benz W208 сбил 68-летнего пешехода, который находился на проезжей части дороги, не собираясь ее переходить, рассказали 23 августа в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.