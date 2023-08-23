    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 18

    1 м/с, с-в

    758мм

    67%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd94.12eur102.75

    Водитель «Соляриса» сбил пенсионерку на «зебре» на Бухарестской

    130
    обсудить

    Два пожилых пешехода за сутки тяжело пострадали под колесами автомобилей в Петербурге и Ленинградской области. Во Фрунзенском районе на «зебре» сбили женщину, в Тосненском под машину попал мужчина, оказавшийся на дороге.

    В 13:50 22 августа у дома 90 по Бухарестской улице 40-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris сбил в зоне нерегулируемого пешеходного перехода 71-летнюю женщину. До этого, в 0:50, на нулевом километре дороги «Ульяновка — Отрадное» в области 44-летний мужчина на Mercedes-Benz W208 сбил 68-летнего пешехода, который находился на проезжей части дороги, не собираясь ее переходить, рассказали 23 августа в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

    Оба пешехода в результате ДТП получили тяжелые травмы и были госпитализированы.

    Ведомство напоминает, что, по п. 14.1 ПДД РФ, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода водители обязаны уступить дорогу пешеходам, которые переходят дорогу или ступили на неё для перехода. Пункт 13.1 ПДД РФ обязывает при повороте уступить дорогу переходящим проезжую часть пешеходам. При подъезде к «зебре» стоит заранее снизить скорость, даже если на ней никого нет, и быть готовым к появлению людей. Пешеходам же напоминают о необходимости переходить дорогу только в разрешенном месте и смотреть по сторонам.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургЛенинградская областьДТПДТП с пешеходом
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close