Водитель «Соляриса» сбил пенсионерку на «зебре» на Бухарестской

Два пожилых пешехода за сутки тяжело пострадали под колесами автомобилей в Петербурге и Ленинградской области. Во Фрунзенском районе на «зебре» сбили женщину, в Тосненском под машину попал мужчина, оказавшийся на дороге.
В 13:50 22 августа у дома 90 по Бухарестской улице 40-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris сбил в зоне нерегулируемого пешеходного перехода 71-летнюю женщину. До этого, в 0:50, на нулевом километре дороги «Ульяновка — Отрадное» в области 44-летний мужчина на Mercedes-Benz W208 сбил 68-летнего пешехода, который находился на проезжей части дороги, не собираясь ее переходить, рассказали 23 августа в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Оба пешехода в результате ДТП получили тяжелые травмы и были госпитализированы.
Ведомство напоминает, что, по п. 14.1 ПДД РФ, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода водители обязаны уступить дорогу пешеходам, которые переходят дорогу или ступили на неё для перехода. Пункт 13.1 ПДД РФ обязывает при повороте уступить дорогу переходящим проезжую часть пешеходам. При подъезде к «зебре» стоит заранее снизить скорость, даже если на ней никого нет, и быть готовым к появлению людей. Пешеходам же напоминают о необходимости переходить дорогу только в разрешенном месте и смотреть по сторонам.