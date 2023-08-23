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    Кино

    Создатели «Секса в большом городе» рассказали, что будет с сериалом дальше

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    Еще не успел закончиться второй сезон сериала «И просто так» (премьера последней серии на платформе Max должна состояться 24 августа) — как создатели проекта заверили, что зрителей ждет третий. Показ второй части сериала-продолжения культовой истории про Кэрри Брэдшоу и ее подруг начался в конце июня.

    «Мы очень рады провести больше времени во вселенной «Секса в большом городе», рассказывая новые истории о жизни этих интересных и вдохновляющих героинь, которых играют замечательные актрисы, — цитирует исполнительного продюсера и шоураннера Майкла Патрика Кинга издание Variety, — «И просто так» — наготове третий сезон».

    Во втором сезоне в кадре вновь появились три закадычные подруги в исполнении Сары Джессики Паркер, Синтии Никсон и Кристин Дэвис, сценаристы также вернули большую любовь Кэрри — Эйдана в исполнении Джона Корбетта. Хоть договориться с «четвертой подругой», Ким Кэтролл, на полноценное возвращение так и не удалось, она в некотором роде появится в последней серии.

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    СериалКэрри Брэдшоу
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